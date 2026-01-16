Red Bull y Racing Bulls inauguran nueva etapa con Ford

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las escuderías de la Fórmula 1, Red Bull Racing y Racing Bulls, inauguraron una temporada histórica para 2026, en la que fabricarán por primera vez sus propios motores en colaboración con Ford, tras su separación de Honda al final de la temporada 2025.

En un evento el jueves 15 de enero del 2026, se realizó el lanzamiento oficial del proyecto Red Bull Powertrains junto en Detroit, Estados Unidos, una ciudad simbólica: la cuna de la Ford Motor Company, fundada allí en 1903. Además, los equipos presentaron oficialmente sus decoraciones para la nueva temporada.

El director de Red Bull, Laurent Mekies —quien sustituyó a Christian Horner a mitad de la temporada 2025— consideró que el reto de fabricar por primera vez los motores será mayúsculo: “No somos ingenuos. Sabemos que habrá dificultades, dolores de cabeza y noches sin dormir, pero para eso estamos aquí”, afirmó.

En la presentación, que se llevó a cabo días del inicio de la pretemporada, Mekies destacó que esta etapa coincide con “el mayor cambio regulatorio en la historia de la Fórmula 1”.

Así Oracle Red Bull Racing marcó un nuevo inicio tras una de las temporadas más complicadas para Red Bull. Y fue significativo el regreso de Ford a la Fórmula 1 en la Estación Central de Michigan, sitio restaurado por el fabricante estadunidense.

En el evento estuvieron presentes los pilotos de Red Bull, Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, y su nuevo compañero Isack Hadjar, quien debutó el año pasado en Racing Bulls y logró el tercer puesto en el Gran Premio de los Países Bajos, lo que lo convirtió en el quinto piloto más joven en subir al podio en la historia de la F1, a sus 21 años.

También acudieron al lugar los pilotos de Racing Bulls, que contará con Liam Lawson y el debutante Arvid Lindblad, acompañados por su jefe de equipo Alan Permane. También acudió Daniel Ricciardo, piloto de la Fórmula 1 retirado y actual embajador de Ford Racing.

La presentación se concentró en las decoraciones, sin mostrar detalles técnicos de los coches de 2026. Los aficionados podrán observar nuevamente los autos en la pretemporada, que se desarrollará en Barcelona entre el 26 y el 30 de enero.

2026, año de retos para Oracle Red Bull Racing

Para Red Bull, la temporada 2025 estuvo llena de subidas y bajadas. Tras un inicio complicado que se extendió hasta mediados de la temporada, el bajo rendimiento del equipo se mezcló con tensiones internas y dio como resultado la salida del director Christian Horner en junio del 2025, luego de 20 años al frente de la escudería.

Horner, quien fue jefe del piloto mexicano “Checo” Pérez durante sus cuatro años en Red Bull, fue separado de su cargo el 9 de julio del 2025. Entre 2005 y 2025 Horner consiguió para la escudería ocho Mundiales de Constructores y ocho Mundiales de Pilotos como director de Red Bull.

Sin embargo, la relación con el piloto principal Max Verstappen y con el equipo ya estaba desgastada. Tras su salida en 2025, poco a poco Verstappen logró remontar, hasta quedar tan solo a dos puntos del campeón del mundo, Lando Norris, de McLaren. Norris se coronó campeón con 423 puntos, mientras que Verstappen terminó con 421 puntos.

Para comenzar la temporada 2026, la escudería enfrenta el reto de desarrollar sus propios motores, rubro en el que las escuderías de Ferrari y Mercedes, dos de sus principales competidores, le llevan una ventaja de años. Asimismo, los cambios en la regulación de la FIA plantean un escenario complejo para todos los equipos en la máxima categoría del automovilismo.