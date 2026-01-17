Bo Nix, de los Broncos, sufrió una fractura de tobillo derecho y se perderá el resto de la temporada. Foto: AP/Jack Dempsey

DENVER (AP).- Bo Nix se fracturó el tobillo derecho al final del tiempo extra de la victoria de los Denver Broncos en la ronda divisional sobre Buffalo el sábado y será sometido a una cirugía que lo dejará fuera por el resto de los playoffs.

El entrenador Sean Payton dio la sorprendente noticia sobre su mariscal de campo de segundo año tras la mayor victoria de Denver en una década. El mariscal de campo suplente Jarrett Stidham será titular en el partido por el campeonato de la AFC el próximo fin de semana.

"Stiddy está listo", dijo Payton después de regresar al atril posterior al juego para hablar sobre la lesión tras la victoria de Denver por 33-30 .

Payton dijo que Nix se lesionó en una jugada de portería, donde perdió dos yardas y fue tackleado por el safety Cole Bishop. Nix cojeaba después de la jugada, pero no había indicios de que sufriera una lesión tan grave.

En la siguiente jugada, Nix lanzó un pase profundo a Marvin Mims Jr. que provocó una interferencia de pase de 30 yardas y colocó a los Broncos en zona de gol de campo. Nix se arrodilló para centrar el balón y el gol de campo de 23 yardas de Wil Lutz, que sentenció el partido.

Payton dijo que Nix será operado el martes en Birmingham, Alabama.

"Es un chico muy fuerte y de fe", dijo Payton. "Está sentado en el pasillo con su familia, se acerca y todos hablamos con él. Sabe que Dios tiene un plan para él y dijo que se rompió el tobillo en la preparatoria y luego dijo que se rompió el tobillo en Auburn".

"Y dije que no me había dado cuenta. Dije que, si lo hubiera sabido, no te habría reclutado", bromeó Payton.

El vestuario se había vaciado y los periodistas estaban esperando en una sala de entrevistas a Nix cuando Payton regresó y dio la noticia.

Nix, la duodécima selección general del draft de la NFL de 2024, procedente de Oregon, igualó el récord de Russell Wilson en la NFL con dos docenas de victorias en sus dos primeras temporadas. La victoria del sábado fue su primera en los playoffs. Los Broncos perdieron el año pasado en Buffalo, pero Nix llevó a Denver al primer puesto de la AFC esta temporada.