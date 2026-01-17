Cruz Azul rescata la victoria en minutos finales ante el Puebla y gana 1-0 (Video)

Cruz Azul rescata la victoria en minutos finales ante el Puebla y gana 1-0. Foto: X: @CruzAzul

(AP).- José Paradela mandó a las redes un derechazo dentro del área a los 78 minutos, para darle a Cruz Azul la victoria de 1-0 ante Puebla, duelo en que La Máquina fue el anfitrión nominal en el Estadio Cuauhtémoc, que es el campo del equipo de La Franja.

Los celestes encontraron la diana de la victoria luego de haber intentado hasta una treintena de remates (una decena al arco) ante un rival que se quedó con un jugador menos tras la expulsión de Fernando Monarrez a los 10 minutos.

Cruz Azul jogou a partida com um jogador a mais quase que o tempo todo e o gol não saía. Até que JOSÉ PARADELA desafogou a apreensão do torcedor e abriu o placar ????



Campeonato Mexicano na SportyNet ????#NoCentroDoJogo pic.twitter.com/yqXlQHgqsb — SportyNet (@SportyNetBrasil) January 18, 2026

El árbitro Mario Terrazas recurrió a la repetición de video para dejar sin validez un penal que había señalado a favor de La Franja en el comienzo del tiempo de descuento.

La Máquina tuvo con este resultado su segunda victoria, ambas en su nueva casa para este certamen, luego de haber dejado la capital mexicana tras no conseguir una renovación en el alquiler del Estadio de Ciudad Universitaria.

San Luis rescata empate al final

Durante el cuarto minuto del descuento, Fidel Barajas marcó el tanto con el que San Luis salvó un empate 1-1 ante Tijuana, que se había ido al frente con una diana de Adonis Preciado a los 18 minutos.

La igualdad deja al equipo fronterizo en la 6ta posición con cinco unidades, en tanto que San Luis marcha en el 7mo escalón con cuatro.

En otro resultado, el Atlas venció 1-0 a Necaxa con una diana de Alfonso González a los 43 minutos.

Atlas se ubica provisionalmente en la 4ta posición con seis unidades; los Rayos marchan en el 13er sitio con tres.

Ambos equipos terminaron con 10 jugadores después de las expulsiones de Paulo Ramírez (Atlas) y Julián Carranza (Necaxa).