El bicampeón Toluca deja ir puntos ante tigres; empataron 0-0

(AP).- El bicampeón Toluca no tuvo fortuna para manifestar con goles su dominio y pactó un 0-0 en su visita a Tigres, en la reedición de la más reciente de las finales de la Liga MX.

Los Diablos Rojos dejaron escapar sus primeros puntos del campeonato con esta igualada, después de comenzar con un par de triunfos. El empate deja al bicampeón en la segunda posición.

Tigres terminó con 10 futbolistas debido a la expulsión por doble tarjeta amarilla de Juanjo Purata a los 76 minutos.

La ofensiva del Toluca generó varias opciones que contuvo el arquero Nahuel Guzmán. En otra jugada fue el travesaño el que evitó un tanto de Jesús Angulo en la primera mitad.

Juan Brunetta perdió la oportunidad de celebrar por Tigres un soberbio tanto que marcó desde cerca del medio campo con un disparo bombeado que superó a Hugo González. El árbitro señaló una falta del mediapunta argentino sobre el zaguero Federico Pereira al recuperar el esférico en el comienzo del descuento.

En otro resultado, el Atlas venció 1-0 a Necaxa con una diana de Alfonso González a los 43 minutos.

Atlas se ubica provisionalmente en la 4ta posición con seis unidades; los Rayos marchan en el 13er sitio con tres.

Ambos equipos terminaron con 10 jugadores después de las expulsiones de Paulo Ramírez (Atlas) y Julián Carranza (Necaxa).