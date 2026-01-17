Los Broncos vencen 33-30 a los Bills y avanzan al juego por el título de la AFC

Los Broncos vencien 33-30 a los Bills 33-30 y avanzan al juego por el título de la AFC. Foto: AP/Jack Dempey

DENVER (AP).- Ja'Quan McMillian interceptó un pase profundo de Josh Allen en el tiempo extra y Bo Nix guió a los Broncos a posición para el gol de campo de 24 yardas de Wil Lutz que envió a Denver al juego de campeonato de la AFC con una victoria de 33-30 sobre los Buffalo Bills el sábado.

La intercepción de McMillian fue la quinta recuperación de balón de Denver en el partido. Le arrebató el balón a Brandin Cooks en la yarda 20 de los Broncos cuando un gol de campo habría dado la victoria a Buffalo.

Los Broncos (15-3) se enfrentarán a Nueva Inglaterra o Houston por el título de la AFC el próximo domingo en el Empower Field en Mile High, donde Denver ha ganado 14 de sus últimos 15 juegos.

Los Bills (13-6) fueron sancionados por interferencia de pase dos veces en la última serie de Denver.

El ex pateador de los Broncos, Matt Prater, anotó un gol de campo de 50 yardas con 5 segundos restantes en el tiempo reglamentario, empatando el marcador 30-30. Esto ocurrió después de que el pase de touchdown de 26 yardas de Nix a Marvin Mims Jr. con 55 segundos restantes le diera a Denver una ventaja de 30-27.

Allen, quien no había perdido el balón en sus seis apariciones previas en playoffs, lanzó dos intercepciones y perdió dos balones sueltos en capturas de Nik Bonitto. PJ Locke también interceptó a Allen, poniendo fin a su racha de 204 pases completos consecutivos en la postemporada.