Los Seahawks arrollan 41-6 a los 49ers y avanzan al partido por el título de la NFC. Foto: AP/Stephen Brashear

SEATTLE (AP).- Rashid Shaheed devolvió la patada inicial para un touchdown, Kenneth Walker III corrió para tres anotaciones y los Seattle Seahawks avanzaron al juego de campeonato de la NFC con una dominante victoria de 41-6 sobre los San Francisco 49ers el sábado por la noche.

Sam Darnold lanzó un pase de touchdown y consiguió su primera victoria en los playoffs en su primera temporada con los Seahawks (15-3), que recibirán a los Chicago Bears o a Los Angeles Rams el próximo domingo con un viaje al Super Bowl en juego.

Los Seahawks ganaban 7-0 a los 13 segundos de juego gracias a Shaheed, quien recibió la patada inicial y la condujo 95 yardas hasta la zona de anotación. Fue la cuarta devolución de patada inicial para touchdown en abrir un partido de playoffs desde el año 2000 y la devolución de patada de postemporada más larga en la historia de la franquicia.

Darnold, quien había sido catalogado como cuestionable debido a una lesión oblicua , guió a los Seahawks en dos series anotadoras más antes de que San Francisco anotara el primero de sus dos goles de campo.

Después de fracasar en su debut en los playoffs la temporada pasada con los Minnesota Vikings al recibir nueve capturas en una derrota por 27-9 ante Los Angeles Rams, Darnold completó 12 de 17 pases para 124 yardas y se conectó con Jaxon Smith-Njigba para un touchdown en el debut en los playoffs del receptor estrella.

Los 49ers (13-6) nunca fueron competitivos en la segunda derrota más abultada en playoffs en la historia de la franquicia. San Francisco perdió 49-3 ante los New York Giants en la ronda divisional de la temporada de 1986.

Los Niners no contaban con tres All-Pros lesionados: el ala cerrada George Kittle, el apoyador Fred Warner y el ala defensiva Nick Bosa.

Brock Purdy, de San Francisco, completó 15 de 27 pases para 140 yardas, con una intercepción y un balón suelto perdido contra la defensa "Dark Side" de los Seahawks. Seattle también recuperó un balón suelto del ala cerrada Jake Tonges.

Los tres touchdowns terrestres de Walker lo empataron con Shaun Alexander con la mayor cantidad en un juego de playoffs en la historia de la franquicia.