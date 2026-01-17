Manchester United sorprende al Manchester City y lo vence 2-0

MANCHESTER, Inglaterra (AP).- La última renovación del Manchester United ha tenido un comienzo espectacular.

En el primer partido de Michael Carrick como entrenador, el United consiguió una sorprendente victoria por 2-0 contra el Manchester City en la Premier League este día y disipó la tristeza que se cernía sobre Old Trafford.

"Es un gran comienzo", dijo Carrick.

Los goles de Bryan Mbeumo y Patrick Dorgu sellaron la victoria en el 198º derbi de Manchester.

"Fue un día muy especial, pero no me dejo llevar", dijo Carrick cuatro días después de su nombramiento. "Tiene que ser una sensación constante, ese nivel de rendimiento debe ser el que estamos obteniendo de forma constante".

El exmediocampista del United tiene contrato sólo hasta el final de la temporada y tiene 17 partidos para convencer a la jerarquía del club de que le den el trabajo de forma permanente después de que Ruben Amorim se convirtiera en el sexto entrenador permanente en ser despedido desde que Alex Ferguson se retiró en 2013.

No pudo haber causado una mejor primera impresión, ya que el United dominó al City, que lo conquistaba todo . El entrenador Pep Guardiola lo reconoció.

“Ganó el mejor equipo”, dijo Guardiola. “Cuando un equipo es mejor, hay que aceptarlo. Tenían una energía que nosotros no teníamos. ¡Enhorabuena!”

Carrick disipa la tristeza

Ferguson presenció el primer partido de Carrick con una sonrisa radiante. La victoria hizo que la afición del United cantara a todo pulmón en Old Trafford, ahogando los gritos del City.

“La afición estuvo increíble. Este podría ser un lugar mágico”, dijo Carrick. “Sentir esa sensación es justo lo que queremos. Ojalá sea solo el comienzo”.

El resultado podría haber sido más contundente, ya que el United golpeó el marco dos veces y tuvo tres goles anulados por fuera de juego.

El United se apoderó de la ciudad, aumentó sus posibilidades de clasificarse para la Champions League y asestó otro golpe al City en su lucha por el título. La reciente racha sin victorias del City se extendió a cuatro partidos. El empate del Arsenal dejó al City a siete puntos del líder.

Mbeumo disparó raso al segundo palo tras una rápida contra del United para abrir el marcador en el minuto 65. Fue lo mínimo que merecía el equipo de Carrick en una actuación llena de intención ofensiva.

Dorgu duplicó la ventaja en el 76, convirtiendo a corta distancia después de vencer a Rico Lewis para sustituir el centro de Matheus Cunha.

Harry Maguire y Amad Diallo vieron cómo sus ocasiones se estrellaban en los postes, y las celebraciones se vieron truncadas en el 89 cuando el VAR anuló el gol de Mason Mount por fuera de juego. A esas alturas, ya poco importaba.