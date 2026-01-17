Ratifican a Federación Mexicana de Clavados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura complementó su proceso de ratificación para quedar constituido como el organismo reconocido para gestionar estas disciplinas con el aval del Comité Olímpico Mexicano (COM), la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y World Aquatics.

Con la representación de las asociaciones estatales de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Guanajuato, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, IMSS y UNAM, se aprobó el acto que se llevó a cabo en las instalaciones del Ayuntamiento del municipio mexiquense de Naucalpan y que contó con la presencia de María José Alcalá, presidenta del COM.

“Creo que hay muchos retos, no solamente el primer equipo, siempre se ve la selección nacional, pero la visión de todos son las categorías menores y los juveniles, además de la capacitación y el desarrollo de los entrenadores” destacó Fernando Platas, presidente de la Federación.

“Se perdieron muchas escuelas de clavados. Tenemos hoy 14, sin embargo, se perdieron fosas de clavados que no están teniendo programa completo y que será lo que tenemos que crecer”, adelantó.

De acuerdo con Platas Álvarez, ya se entregó la documentación correspondiente con el plan anual de actividades de la Federación, a la espera de obtener el Registro Único del Deporte (RUD), requisito para recibir recursos públicos por parte de la Conade.

Asimismo, también se ratificó al consejo directivo de la Federación en el que se nombró al exclavadista Jahir Ocampo como tesorero, esto, a pesar de que funge como servidor público al ser el director del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (Cnar), el cual forma parte de la Conade.

“Él está como tesorero, pero al final se tiene a un despacho contable que está haciendo esa parte con toda la transparencia”, argumentó Fernando Platas.