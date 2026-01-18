Aficionado grita "¡Dejen a Groenlandia en paz!" durante himno nacional de EU en partido de la NBA

NBA
Aficionado grita "¡Dejen a Groenlandia en paz!" durante himno nacional de EU en partido de la NBAEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que Estados Unidos debería controlar Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca, aliado de la OTAN.
LONDRES (AP).- Un aficionado gritó "¡Dejen a Groenlandia en paz!" mientras Vanessa Williams cantaba "The Star-Spangled Banner" antes del inicio de un partido de la NBA en Londres entre los Memphis Grizzlies y el Orlando Magic este domingo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que Estados Unidos debería controlar Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca, aliado de la OTAN, y dijo a principios de esta semana que cualquier cosa que no sea que la isla ártica esté en manos estadounidenses sería "inaceptable".
El arrebato del provocador provocó risas y aplausos dispersos. Williams no se inmutó y terminó la canción.