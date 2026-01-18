Aficionado grita "¡Dejen a Groenlandia en paz!" durante himno nacional de EU en partido de la NBA. Foto: AP/Kin Cheung

LONDRES (AP).- Un aficionado gritó "¡Dejen a Groenlandia en paz!" mientras Vanessa Williams cantaba "The Star-Spangled Banner" antes del inicio de un partido de la NBA en Londres entre los Memphis Grizzlies y el Orlando Magic este domingo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que Estados Unidos debería controlar Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca, aliado de la OTAN, y dijo a principios de esta semana que cualquier cosa que no sea que la isla ártica esté en manos estadounidenses sería "inaceptable".

El arrebato del provocador provocó risas y aplausos dispersos. Williams no se inmutó y terminó la canción.