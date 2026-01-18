América se conforma con un 0-0 ante Pachuca; sigue sin marcar goles en la Liga MX

PACHUCA (AP) — América se irá al parón de actividades de la Liga MX por los compromisos de la Selección Mexicana como el único equipo sin goles después de tres jornadas en el torneo Clausura luego de no pasar de un 0-0 en su visita a Pachuca.

Por primera ocasión desde que se celebran los torneos cortos en México con el Invierno 1996, las Águilas cierran las primeras tres fechas de un torneo sin haber celebrado goles.

El ayuno de dianas tiene a los azulcremas en la parte baja de la clasificación, con apenas un par de puntos de sus empates ante Tijuana y Pachuca; a media semana cayeron en casa ante San Luis.

La presión de tener un ataque inoperante pareció presionar a las Águilas hasta el complemento, luego de que en los primeros 45 minutos se fueron sin hacer remates al arco.

El colombiano Cristian Borja realizó el único disparo con peligro sobre la puerta de los Tuzos avanzado el complemento, en una acción en la que el arquero Carlos Moreno dejó como estampa un lance con el que evitó que el esférico terminara al fondo de la portería.

El estratega André Jardine no contó de nueva cuenta con el volante Erick Sánchez y el extremo estadunidense Alejandro Zendejas, quienes no han debutado en el campeonato y su ausencia ha mermado la capacidad ofensiva de los azulcremas.

El ariete Henry Martin, cuarto mejor romperredes en la historia del América con 116 dianas, tampoco ha visto minutos este campeonato debido a las lesiones que acarrea desde el curso pasado y que hizo que su último partido fuera en la octava jornada del pasado Apertura en el Clásico que perdieron 2-1 ante Chivas.

Pumas salva empate en casa

Juninho se estrenó como goleador en la Liga MX con un cabezazo cruzado con el que le dio a Pumas la igualada en casa 1-1 ante el León.

El ariete brasileño, quien llegó al balompié mexicano procedente del Flamengo de su país, se desmarcó dentro del área para cabecear un centro de Alan Medina, que cruzó para que entrara pegado al poste a los 75 minutos.

Diber Cambindo puso adelante a La Fiera a los nueve minutos, luego de hacer una peinada a primer poste a un centro de tiro de esquina que hizo una comba para terminar al fondo de la portería cerca del otro palo.

Pumas mantiene la condición de invicto en el curso con su segundo empate. León desperdició la oportunidad de hilvanar triunfos.

El arquero costarricense Keylor Navas salvó a Pumas de verse en desventaja de dos goles cuando a los 65 minutos realizó una gran atajada abajo a un disparo de Juan Domínguez tras una falla en la salida universitaria.

Santos se ve igualado por Bravos

Santos fue incapaz de conservar en un par de ocasiones la ventaja para terminar con un 2-2 frente a sus aficionados ante Ciudad Juárez y seguir como uno de cuatro equipos sin victoria.

Ezequiel Bullaude abrió la cuenta por los locales a los 26 minutos; Francisco Villalba volvió a darles la ventaja momentáneamente a los 59.

Rodolfo Pizarro emparejó la primera ocasión por los visitantes a los 55; José Luis Rodríguez selló el resultado final a los 70.

Posiciones y próxima fecha

Con la conclusión de la 3ra jornada, Chivas tiene nueve puntos; Toluca siete; Monterrey, Cruz Azul y Atlas seis; Pumas y Tijuana cinco; San Luis, Ciudad Juárez, León, Tigres y Pachuca cuatro; Necaxa y Puebla tres; América dos; Querétaro y Santos uno y Mazatlán cero.

La 4ta jornada comenzará el viernes 30 de enero con los juegos Puebla vs. Toluca; Pumas vs. Santos y Ciudad Juárez vs. Cruz Azul; el sábado 31 de enero serán los duelos Atlas vs. Mazatlán, Monterrey vs. Tijuana, León vs. Tigres y América vs. Necaxa y terminará el domingo 1 de febrero con los partidos Querétaro vs. Pachuca y San Luis vs. Guadalajara.