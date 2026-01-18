Los Patriots superan a los Texans 28-16 para avanzar al juego por el título de la AFC. Foto: AP/Robert F. Bukaty

FOXBOROUGH, Massachusetts (AP).- Drake Maye lanzó tres pases de touchdown , Marcus Jones devolvió una de las cuatro intercepciones de CJ Stroud para anotación y los Patriots de Nueva Inglaterra derrotaron el domingo 28-16 a los Texans de Houston para avanzar al juego de campeonato de la AFC por primera vez en siete años.

En la primera temporada de Mike Vrabel como entrenador, los Patriots (16-3) se enfrentarán a los Broncos (15-3) en Denver el próximo domingo, y el ganador avanzará al Super Bowl.

Los Patriots harán su 16.ª aparición en el juego de campeonato de conferencia y la primera desde que consiguieron su sexto título de Super Bowl con Bill Belichick en la temporada 2018. Nueva Inglaterra ha ganado sus últimos nueve juegos de la ronda divisional.

Maye completó 16 de 27 pases para 179 yardas, pero tuvo una intercepción y perdió cuatro balones sueltos, dos de ellos en condiciones de frío extremo, con nieve y lluvia durante todo el partido. Uno de los balones sueltos de Maye preparó el primer touchdown de Houston.

“Simplemente orgullosos de los chicos”, dijo Maye. “Lucharon contra el mal tiempo. Esto es Nueva Inglaterra. Esto es lo que intentamos adoptar y queremos adoptar durante toda la temporada. Felicitaciones a nuestra defensa, que jugó un partido increíble. Tenemos que proteger mejor el balón, pero hicimos suficientes jugadas para ganar”.

Carlton Davis III tuvo dos intercepciones para Nueva Inglaterra. Craig Woodson añadió una intercepción y recuperó un balón suelto.

“Lo dan todo cada semana”, dijo Maye sobre su defensa. “Es divertido verlos jugar. Y podríamos ayudarlos aún más, pero estoy orgulloso de ellos. Disfruten este partido y volvemos a la carretera”.

Las ocho pérdidas de balón combinadas (Woody Marks también perdió un balón suelto para Houston) fueron la mayor cantidad en un juego de playoffs desde 2015, cuando los Cardinals y los Panthers se combinaron para ocho en el juego de campeonato de la NFC.

Los Texans (13-6) han perdido en la ronda divisional en tres temporadas consecutivas bajo la dirección de DeMeco Ryans. La franquicia tiene un récord histórico de 0-7 en esta ronda.

Stroud completó 20 de 47 pases, incluyendo un touchdown. Todas sus intercepciones fueron en la primera mitad, convirtiéndose en el primer jugador con cinco o más intercepciones y cinco o más balones sueltos en una misma postemporada. Will Anderson forzó dos balones sueltos para los Texans.

Con una ventaja de 21-16 en el último cuarto, los Patriots ampliaron su ventaja a 27-16 cuando Kayshon Boutte se colocó detrás de Derek Stingley Jr. y atrapó el balón con una mano en la esquina de la zona de anotación para un touchdown.

Los Texans tenían el balón con 5:48 por jugar, pero despejaron en cuarta y 18 en su propia yarda 21 con 4:18 restantes.

La siguiente serie ofensiva de Nueva Inglaterra se prolongó por debajo de los dos minutos. Pero los Texans perdieron el balón en cuarta oportunidad cuando Robert Spillane desvió el pase de Stroud a Xavier Hutchinson en cuarta oportunidad.

Acción temprana

Con los Patriots liderando 7-3 al principio, una serie de errores produjo los siguientes dos puntajes.

Maye fue capturado por Danielle Hunter en lo profundo del territorio de los Patriots, pero el tackle izquierdo Will Campbell cayó sobre el balón y los Patriots despejaron.

Los Texans devolvieron el balón cuando el pase profundo de Stroud por la línea lateral fue interceptado por Davis III.

Maye volvió a perder el balón al intentar correr en una jugada fallida, pero Tommy Togiai le arrebató el balón y Azeez Al-Shaair lo recuperó. Seis jugadas después, Stroud conectó con Christian Kirk en un pase de touchdown de 10 yardas.

Pero en la siguiente serie de Houston, Stroud fue apresurado por el medio por K'Lavon Chaisson y lanzó un pase que fue interceptado por Jones y devuelto para anotar y poner a Nueva Inglaterra nuevamente por delante.

Más tarde en el cuarto, la ventaja de los Patriots aumentó a 21-10 cuando culminaron una serie de cinco jugadas y 56 yardas con un pase de touchdown de 7 yardas de Maye a Stefon Diggs.

Señor Pick-6

Jones anotó en una devolución de intercepción por segunda vez esta temporada. Fue la primera de su carrera en los playoffs y la primera para Nueva Inglaterra en la postemporada desde que Asante Samuel anotó contra Indianápolis el 21 de enero de 2007, en el partido por el campeonato de la AFC.