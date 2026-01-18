Pumas se mantiene invicto en la Liga MX; reparte puntos con el León tras empatar 1-1 (Videos)

Pumas se mantiene invicto en la Liga MX; reparte puntos con el León tras empatar 1-1. Foto: Carlos Enciso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día, los Pumas recibieron al León en el Estadio Olímpico Universitario, esto por la jornada 3 del Torneo Clausura de la Liga MX. El conjunto auriazul mantiene su paso como invicto tras empatar 1-1 con los Esmeraldas.

El conjunto visitante se adelantó en el marcador al minuto 9; Iván Moreno fue el encargado de cobrar un tiro de tiro de esquina, su cobro encontró destino en la testa de Diber Cambindo, quien le ganó la posición a la zaga universitaria y envió el esférico al segundo poste del arco custodiado por Keylor Navas. El primer tiempo terminó 1-0 a favor del León.

¡Gol de León! Díber Cambindo se estrena como goleador esmeralda pic.twitter.com/i7zUbvk445 — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 18, 2026

En el complemento, a falta de 15 minutos del silbatazo final, Juninho Vieira empató el marcador. El brasileño evitó la caída de los Pumas al vencer al arquero Óscar García con un gol de cabeza.

¡Explota C.U. con el gol de Pumas! ????????



Juninho se estrena como goleador en la Liga MX ??? #ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/t16LSvcujh — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 18, 2026

Con este resultado, Pumas se ubica actualmente en la sexta posición de la tabla general con 5 puntos (1 victoria, 2 empates). Por su parte, León está en el noveno peldaño con 4 unidades (1 ganado, 1 empate, 1 derrota).