Racha de 11 victorias consecutivas del Barcelona termina con la derrota 2-1 ante la Real Sociedad. Foto: AP/MIguel Oses

MADRID (AP).- Este día, la racha de 11 victorias consecutivas del Barcelona terminó con una derrota por 2-1 ante la Real Sociedad en la liga española.

Solo en la primera mitad, al Barcelona le anularon tres goles, además de un penalti anulado por el VAR. Cinco intentos dieron en la madera, incluyendo un cabezazo de Jules Koundé a corta distancia en el minuto 84.

La derrota dejó al club catalán un punto por delante del segundo clasificado, el Real Madrid, que venció al Levante 2-0 en casa el sábado.

Mikel Oyarzabal adelantó a los locales con una volea al segundo palo en el minuto 32. El Barcelona empató con un cabezazo de Marcus Rashford en el 70, pero un minuto después Gonçalo Guedes volvió a adelantar a la Real Sociedad con un disparo desde dentro del área.

El Barcelona tuvo muchas ocasiones a lo largo del partido. Creyó adelantarse a los pocos minutos de partido cuando Fermín López marcó con un disparo raso desde fuera del área, pero el gol fue anulado por el VAR por una falta de Dani Olmo sobre Takefusa Kubo, de la Real Sociedad, en la previa.

El Barcelona también tuvo un gol de Frenkie de Jong anulado por fuera de juego en el 21 y otro de Lamine Yamal en el 27.

Yamal recibió un penalti en el tiempo añadido de la primera mitad, pero la decisión fue revocada porque estaba fuera de juego.

Carlos Soler, de la Real Sociedad, fue expulsado en el minuto 88.

El Barcelona había ganado 11 partidos seguidos en todas las competiciones, una racha que incluía una victoria por 2-1 sobre el Real Madrid en la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí el fin de semana pasado. No perdía desde la derrota por 3-0 a domicilio contra el Chelsea en la fase liguera de la Champions League.

Su última derrota en la liga española había sido una derrota por 2-1 contra el Real Madrid en el primer clásico de la temporada en el Estadio Santiago Bernabéu en octubre.

Fue la segunda victoria consecutiva de la Sociedad, que ascendió a la octava posición.

El delantero del Barcelona, ??Raphinha, no fue convocado para el partido del domingo. João Cancelo debutó como suplente en la segunda parte tras su reciente fichaje por el club catalán.

Kubo tuvo que ser retirado del campo en camilla en la segunda mitad debido a una lesión.