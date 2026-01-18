Rams vencen 20-17 a Bears en tiempo extra para llegar al juego de campeonato de la NFC

CHICAGO (AP) — Matthew Stafford y los Rams de Los Ángeles sobrevivieron a un pase increíble de Caleb Williams que forzó el tiempo extra, y vencieron 20-17 a los Bears de Chicago el domingo por la noche para avanzar al juego de campeonato de la Conferencia Nacional.

Harrison Mevis pateó un gol de campo de 42 yardas en el tiempo extra después de que Kam Curl interceptara un pase profundo de Williams en la primera posesión de los Bears en el período adicional. Stafford completó un pase de 16 yardas a Puka Nacua para llevar a los Rams a la zona de gol de campo y preparar a Mevis, conocido como el "Thiccer Kicker", para sentenciar el partido. Fue rodeado por sus compañeros mientras una multitud que antes estaba animada observaba casi en silencio.

Los Rams (14-5) visitarán a su rival de la División Oeste de la NFC, Seattle, el próximo domingo en su primer viaje al juego de campeonato desde que el equipo de 2021 ganó el Super Bowl. Los Seahawks vencieron a San Francisco 41-6 el sábado.

"Fue una locura", dijo Stafford. "Fue de ida y vuelta. No jugamos nuestro mejor partido en la ofensiva. Nuestra defensa dominó el juego. Fue increíble de ver. Una jugada increíble en cuarta oportunidad por parte de Caleb para llevar a su equipo al tiempo extra. Y estoy contento de que recuperamos el balón".

Los Ángeles lideraba 17-10 en el último minuto y los Bears enfrentaban una cuarta y cuatro desde la yarda 14 cuando Williams retrocedió para evitar la presión y lanzó el balón a Cole Kmet para el touchdown del empate con 18 segundos restantes. Aunque oficialmente fue un pase de 14 yardas, el balón viajó 51,2 yardas en el aire, según las estadísticas de Next Gen de la NFL.

Williams lanzó para dos touchdowns pero fue interceptado tres veces para los Bears (12-7), quienes lograron una serie de victorias improbables bajo el entrenador de primer año Ben Johnson, pero esta vez se quedaron cortos. Ganaron la NFC Norte después de terminar últimos en la división el año pasado.

Stafford lideró una serie de anotación de 91 yardas en el cuarto período, con Kyren Williams anotando desde la yarda 5 para dar a los Rams una ventaja de 17-10 con 8:50 restantes.

Los Bears luego avanzaron hasta la yarda dos, pero Omar Speights rompió el pase de Williams en cuarta oportunidad a Luther Burden justo dentro de la línea de gol.

Chicago recuperó el balón en el medio campo con poco menos de dos minutos restantes después de que Ethan Evans fallara un despeje de 33 yardas, preparando la heroica de Williams.

En el tiempo extra, los Bears ganaron el volado y decidieron diferir. Rápidamente recuperaron el balón cuando los Rams no lograron avanzar, obligados a despejar después de que Blake Corum fuera detenido con una pérdida de una yarda en tercera y una en la yarda 36.

Chicago tomó el control en la yarda 16. Williams mantuvo la serie con una carrera de tres yardas en cuarta y una cerca del medio campo. Pero Curl interceptó el pase de Williams destinado a DJ Moore dos jugadas después.

Stafford completó 20 de 42 pases para 258 yardas y sufrió cuatro capturas. Nacua tuvo 56 yardas de recepción después de lograr 111 en una victoria de comodín sobre Carolina, y Kyren Williams corrió para 87 yardas y dos anotaciones.

Caleb Williams completó 23 de 42 pases para 257 yardas. Moore tuvo una recepción de touchdown, y D'Andre Swift corrió para 76 yardas.