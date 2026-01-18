Senegal gana la Copa Africana de Naciones tras una final caótica contra Marruecos (Videos)

Senegal gana la Copa Africana de Naciones tras una final caótica contra Marruecos. Foto: X: @AfricaFirsts

RABAT, Marruecos (AP).- Senegal ganó la Copa Africana de Naciones de manera dramática.

Pape Gueye anotó en el tiempo extra para que los Leones de Teranga vencieran al anfitrión Marruecos por 1-0 en una final caótica que en un momento vio a los jugadores de Senegal abandonar el campo para protestar por una decisión penalti.

Tras 14 minutos de retraso, Édouard Mendy detuvo el penalti a lo Panenka de Brahim Díaz en el último lapso del tiempo reglamentario. Gueye marcó el gol de la victoria en la primera parte de la prórroga.

Some said he missed on purpose but I say it’s not on purpose



Worst Penalty ever, he had one job to win his country the AFCON and he decided to gamble with it



What a shame Brahim Diaz ?? pic.twitter.com/ED5nfvWIyU — Lacastar.base.eth (@A_Lacastar) January 18, 2026

Gueye anotó en el cuarto minuto del tiempo extra cuando metió el balón en el ángulo superior derecho con su bota izquierda.

???? Pape Gueye (24) scores in the AFCON final! What a strike! ???? pic.twitter.com/jyoWwdgE5N — EuroFoot (@eurofootcom) January 18, 2026

Los jugadores de Senegal se retiran

Hubo caos antes del tiempo extra cuando los jugadores de Senegal abandonaron el campo después de que Marruecos recibiera un controvertido penalti en el tiempo añadido justo después de que a Senegal le anularan lo que parecía un buen gol en el otro extremo.

?????????? Vamos a repasar en limpio todo el escándalo de la final de la Copa Africana, porque es realmente increíble.



El partido entre Marruecos y Senegal estaba 0 a 0, muy peleado. Hasta que a los 94, Senegal tiene este gol que el árbitro anula. pic.twitter.com/nXR6lavkVY — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) January 18, 2026

En la última jugada del tiempo regular, Marruecos tiene un corner. El árbitro va al VAR y cobra penal por este agarrón.



Acá comienza el bardo.pic.twitter.com/9VECCcpNaU — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) January 18, 2026

La decisión provocó peleas entre algunos de los suplentes marroquíes y sus jugadores rivales. Posteriormente, aficionados senegaleses se abalanzaron sobre los fotógrafos e intentaron irrumpir en el campo desde detrás de una de las porterías. Uno de ellos arrojó una silla al campo mientras eran retenidos por una larga fila de policías.

???????? EL ENOJO DE LOS JUGADORES SENEGALESES TRAS EL PENAL COBRADO A MARRUECOS EN LA ÚLTIMA JUGADA pic.twitter.com/OuAbmhFw6B — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) January 18, 2026

No estaba claro si el partido podría continuar. Pero la policía antidisturbios llegó para ayudar a sus compañeros y la prórroga comenzó con una fila de seguridad frente a la afición senegalesa.

Es la segunda victoria de Senegal en la Copa Africana. Los Leones de la Teranga ganaron la edición de 2021 tras una tanda de penaltis contra Egipto.