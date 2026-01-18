Copa Africana de Naciones

Senegal gana la Copa Africana de Naciones tras una final caótica contra Marruecos (Videos)

En los minutos finales del tiempo reglamentado Brahim Díaz tuvo la oportunidad de darle el campeonato a Marruecos con un penalti, pero su dsiparo fue atajado por Édouard Mendy.
Deportes
domingo, 18 de enero de 2026 · 17:08

RABAT, Marruecos (AP).- Senegal ganó la Copa Africana de Naciones de manera dramática.

Pape Gueye anotó en el tiempo extra para que los Leones de Teranga vencieran al anfitrión Marruecos por 1-0 en una final caótica que en un momento vio a los jugadores de Senegal abandonar el campo para protestar por una decisión penalti.

Tras 14 minutos de retraso, Édouard Mendy detuvo el penalti a lo Panenka de Brahim Díaz en el último lapso del tiempo reglamentario. Gueye marcó el gol de la victoria en la primera parte de la prórroga.

 

 

Gueye anotó en el cuarto minuto del tiempo extra cuando metió el balón en el ángulo superior derecho con su bota izquierda.

 

 

Los jugadores de Senegal se retiran

Hubo caos antes del tiempo extra cuando los jugadores de Senegal abandonaron el campo después de que Marruecos recibiera un controvertido penalti en el tiempo añadido justo después de que a Senegal le anularan lo que parecía un buen gol en el otro extremo.

 

 

 

 

La decisión provocó peleas entre algunos de los suplentes marroquíes y sus jugadores rivales. Posteriormente, aficionados senegaleses se abalanzaron sobre los fotógrafos e intentaron irrumpir en el campo desde detrás de una de las porterías. Uno de ellos arrojó una silla al campo mientras eran retenidos por una larga fila de policías.

 

 

No estaba claro si el partido podría continuar. Pero la policía antidisturbios llegó para ayudar a sus compañeros y la prórroga comenzó con una fila de seguridad frente a la afición senegalesa.

Es la segunda victoria de Senegal en la Copa Africana. Los Leones de la Teranga ganaron la edición de 2021 tras una tanda de penaltis contra Egipto.

