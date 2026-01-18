Venus Williams establece récord como la tenista de mayor edad en jugar el Abierto de Australia

Venus Williams establece récord como la tenista de mayor edad en jugar en el Abierto de Australia. Foto: AP/Aaron Fvaila

MELBOURNE, Australia (AP).- Le tomó 45 años estar en posición de establecer un récord que ha atraído tanta atención. Así que otros 14 minutos y medio sirviendo para mantener vivas sus esperanzas en el Abierto de Australia se sintieron como muy poco tiempo para Venus Williams.

La siete veces ganadora de un torneo importante, ubicada en el puesto número 576 del ranking y jugando con una entrada comodín, lideró 4-0 en el tercer set el domingo antes de que Olga Danilovic se recuperara para ganar seis juegos consecutivos (consiguiendo el quiebre vital en el juego extra largo y penúltimo) para una victoria de 6-7 (5), 6-3, 6-4.

“Fue un viaje increíble en la cancha hoy”, dijo Williams, quien salió del estadio con una sonrisa y un saludo.

Con solo comenzar el partido de primera ronda, Williams se convirtió en la mujer de mayor edad en competir en el cuadro principal de individuales del Abierto de Australia, superando la marca establecida por la japonesa Kimiko Date, que tenía 44 años cuando perdió en la primera ronda en 2015.

"Estoy muy orgullosa de mi esfuerzo de hoy porque estoy jugando mejor con cada partido, llegando a donde quiero", dijo Williams. "Ahora mismo, solo tengo que seguir avanzando, trabajando en mí misma y controlando mis errores".

Esas son cosas que también vienen con jugar partidos extra... todas esas cosas que todavía estoy aprendiendo. Es un poco raro, pero es súper emocionante haber jugado tan bien, haberme puesto en esa posición y haber estado tan cerca.

Tenía 17 años cuando debutó en el Abierto de Australia en 1998, alcanzando los cuartos de final. Esta fue su 22.ª participación en Melbourne Park, donde perdió las finales contra su hermana Serena en 2003 y 2017.

Williams se casó en diciembre con Andrea Preti y la pareja viajó junta a Melbourne.

Williams estaba decidida no solo a romper el récord de edad de Date. Quería culminar la ocasión con una victoria que podría prepararla para otro partido contra Coco Gauff.

Tras dividir los dos primeros sets, Williams se puso en racha y solo cedió cinco puntos en cuatro juegos, consiguiendo algunos tiros ganadores clásicos. Luego, Danilovic, número 68 del ranking, encontró alcance con sus potentes devoluciones de derecha con la zurda y volvió a presionar a Williams.

“Antes del partido me dije que quería aprovechar al máximo este momento; jugar contra Venus Williams es algo que no puedo dar por sentado”, dijo Danilovic. “Con 4-0, me dije: 'Simplemente juega'”.

“Fue un placer jugar contra semejante leyenda”.

Con 4-4 en el set decisivo, Williams sirvió durante 14 minutos y 28 segundos, salvando dos puntos de quiebre y creando sus propios puntos de juego con poderosos ganadores y ases decisivos, antes de finalmente sucumbir.

“Fue un partido fantástico, un momento fantástico. La energía del público fue increíble. Me animó muchísimo”, dijo Williams sobre ese penúltimo juego con su saque. “Jugó un partido estupendo. Y también tuvo algo de suerte. Así es el deporte. A veces funciona así. Pero fue un momento increíble”.

Danilovic sirvió con calma y se llevó el título en 2 horas y 17 minutos cuando un derechazo de Williams rozó la red y quedó apenas fuera de la línea en el punto de partido.

Williams llegó al Abierto de Australia con una racha de cinco derrotas consecutivas desde su primera y única victoria en su regreso al circuito en Washington el año pasado. Su regreso al Abierto de Estados Unidos el pasado agosto también terminó en primera ronda.

“Sí, con 4-0 me sentí bien. Además, es la mayor ventaja que he tenido desde que regresé”, dijo Williams. “En muchos sentidos, estoy teniendo que volver a aprender a hacer las cosas, si es que eso tiene algún sentido”.

Continuará ese proceso en los dobles en Melbourne Park y luego pensará en su calendario para el resto de 2026.