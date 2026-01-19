Delegación mexicana de Milano-Cortina 2026 sube a cinco deportistas

Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina
Delegación mexicana de Milano-Cortina 2026 sube a cinco deportistasLasse Gaxiola, hijo de la esquiadora Sarah Schleper, obtuvo su clasificación a los Juegos Olímpicos y competirá en la misma edición que su madre, en un hecho inédito para México en la justa invernal.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El esquiador Lasse Gaxiola obtuvo su boleto a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, tras clasificarse en la disciplina de esquí alpino, pase con el que la delegación mexicana llega a cinco plazas de cara a la competición.
Gaxiola, de 17 años de edad, es hijo de la esquiadora Sarah Schleper, quien también asistirá a Milano-Cortina, en un hecho inédito para la representación de México en unos Juegos Olímpicos de Invierno, al ser la primera ocasión en la que una dupla madre e hijo compitan en una misma edición del certamen invernal.
Lasse Gaxiola alcanzó su plaza al cierre del proceso para el esquí alpino este 18 de enero y la publicación de las listas oficiales elegibles por país bajo el criterio de cuota básica tras completar su proceso y alcanzar los puntos necesarios para obtener el lugar en la justa.
Por su parte, próxima a cumplir 47 años, Schleper llegará a sus séptimos Juegos Olímpicos de Invierno, representando a México desde la edición de PyeongChang 2018, luego de casarse con el entrenador de esquí alpino y padre de Lasse, Federico Gaxiola, obteniendo la nacionalidad mexicana.
Otro momento histórico para el deporte de invierno ??????— Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) January 19, 2026
Madre e hijo en una misma prueba. ???? pic.twitter.com/FfsarvJGo7
Además de Gaxiola y Schleper, México estará representado por el patinador artístico Donovan Carrillo, quien vivirá su segunda experiencia olímpica, así como por los debutantes Regina Martínez y Allan Corona en esquí de fondo.
Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 se desarrollarán del 6 al 22 de febrero, siendo la primera ocasión en la historia en que oficialmente dos ciudades aparecen como sedes.