Delegación mexicana de Milano-Cortina 2026 sube a cinco deportistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El esquiador Lasse Gaxiola obtuvo su boleto a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, tras clasificarse en la disciplina de esquí alpino, pase con el que la delegación mexicana llega a cinco plazas de cara a la competición.

Gaxiola, de 17 años de edad, es hijo de la esquiadora Sarah Schleper, quien también asistirá a Milano-Cortina, en un hecho inédito para la representación de México en unos Juegos Olímpicos de Invierno, al ser la primera ocasión en la que una dupla madre e hijo compitan en una misma edición del certamen invernal.

Lasse Gaxiola alcanzó su plaza al cierre del proceso para el esquí alpino este 18 de enero y la publicación de las listas oficiales elegibles por país bajo el criterio de cuota básica tras completar su proceso y alcanzar los puntos necesarios para obtener el lugar en la justa.

Por su parte, próxima a cumplir 47 años, Schleper llegará a sus séptimos Juegos Olímpicos de Invierno, representando a México desde la edición de PyeongChang 2018, luego de casarse con el entrenador de esquí alpino y padre de Lasse, Federico Gaxiola, obteniendo la nacionalidad mexicana.

Otro momento histórico para el deporte de invierno ??????

Lasse Gaxiola, hijo de Sarah Schleper, logró su clasificación vía ranking en esquí alpino a los Juegos Olímpicos de Invierno #MilanoCortina2026.

Madre e hijo en una misma prueba. ???? pic.twitter.com/FfsarvJGo7 — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) January 19, 2026

Además de Gaxiola y Schleper, México estará representado por el patinador artístico Donovan Carrillo, quien vivirá su segunda experiencia olímpica, así como por los debutantes Regina Martínez y Allan Corona en esquí de fondo.

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 se desarrollarán del 6 al 22 de febrero, siendo la primera ocasión en la historia en que oficialmente dos ciudades aparecen como sedes.