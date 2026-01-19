Djokovic iguala dos récords históricos y gana su partido número 100 en el Abierto de Australia. Foto: AP/Aaron Favila

MELBOURNE, Australia (AP).- Novak Djokovic tenía el gran escenario y una lista de hitos que necesitaba celebrar con su victoria número 100 en el Abierto de Australia.

Ofreció un desempeño que demostró a sus rivales y a sus fanáticos que está allí con un único objetivo: un título número 25 de Grand Slam.

Djokovic, de 38 años, igualó dos récords de tenis de todos los tiempos al comenzar su 21° Abierto de Australia y su 81° evento de Grand Slam, y agregó otro hito el lunes por la noche con su victoria número 100 en Melbourne Park.

Ya posee muchos discos de tenis, pero realmente le gustó el sonido de este.

"¿Qué puedo decir? Centurión es bastante bueno", dijo Djokovoic tras su victoria por 6-3, 6-2, 6-2 en primera ronda sobre el español Pedro Martínez. "Una sensación agradable".

Su récord actual es de 100-10 en el Abierto de Australia, donde ha ganado 10 títulos. Esto lo convierte en el primer hombre en ganar 100 o más partidos en tres superficies en los Grand Slams, con sus 102 en hierba en Wimbledon y 101 en tierra batida en Roland Garros.

Lo que más anhela el ganador de 24 grandes campeonatos es ganar seis partidos más en las próximas dos semanas, suficientes para convertirse en el tenista más condecorado de todos los tiempos. Ya ostenta el récord de más títulos individuales de Grand Slam masculinos y el de mayor cantidad en la era abierta .

Este día, igualó las 21 apariciones de Federer en el Abierto de Australia y el récord general de Grand Slam que Federer compartía con Feliciano López.

“Hacer historia es una gran motivación”, dijo.

Djokovic mostró señales de su excelente forma, con un ganador de derecha cruzada cerca del final del primer set que saludó con una celebración que le hizo romper la cuerda.

En el tercer set, dijo que estaba imitando a Gael Monfils cuando saltó a otro golpe de derecha y lanzó un ganador cruzado.

Sus estadísticas de servicio marcaron un récord sólido: 77% de primeros servicios, 93% de puntos ganados con el primer servicio, 85% de puntos ganados con el segundo servicio y 14 aces. No enfrentó ningún punto de quiebre.

“En cuanto al rendimiento, la sensación en la cancha fue fantástica. No podría pedir más. Obviamente, un gran desempeño con el saque”, dijo, y agregó que la contundente victoria fue “enviar la señal correcta, no solo a ti mismo, sino a todos tus oponentes”.

Hablando de oponentes, ha notado que el replanteado movimiento de saque de Carlos Alcaraz se parece notablemente al suyo. Bromeó diciendo que había estado en contacto con el español de 22 años, quien intenta completar su Grand Slam con el título australiano.

“En cuanto lo vi le envié un mensaje y le dije: '¡Sabes, tenemos que hablar sobre los derechos de autor!'”, bromeó en su conferencia de prensa posterior al partido.

"Luego, cuando lo vi aquí, le dije que teníamos que hablar sobre el porcentaje de sus ganancias", añadió sonriendo. "¡Espero que cada as me lo pague!"

Djokovic no jugó ningún torneo de preparación y se reservó para la gran ocasión en un intento de ganar un título importante que se le ha escapado desde 2023.

“Estoy aprovechando cada hora que puedo para recuperar mi cuerpo y ponerlo en forma para el próximo desafío”, dijo.

Llegó a semifinales en los cuatro torneos principales en 2025, pero no pudo romper el dominio que Alcaraz y Jannik Sinner (la rivalidad conocida como Sincaraz) han tenido sobre los trofeos más importantes del deporte durante los últimos dos años.

Djokovic reconoció antes del torneo que Alcaraz y Sinner, dos veces campeón defensor del Abierto de Australia, están jugando a un nivel diferente en este momento, pero dijo que, si puede lograr todo en el momento adecuado, todavía es capaz de vencer a cualquiera.