Los Bills despiden al entrenador Sean McDermott después de 9 temporadas sin alcanzar el Super Bowl. Foto: AP/RJ Sangosti

ORCHARD PARK, NY (AP).- Este día, los Buffalo Bills despidieron al entrenador Sean McDermott después de que el equipo nuevamente no logró llegar al Super Bowl en sus nueve temporadas.

La decisión se produjo dos días después de que los Bills fueron eliminados en una desgarradora derrota 33-30 en tiempo extra ante Denver en la ronda divisional de los playoffs.

“Sean ayudó a cambiar la mentalidad de esta organización y fue fundamental para que los Bills se convirtieran en un equipo que siempre llega a los playoffs”, dijo el dueño Terry Pegula. “Pero creo que necesitamos una nueva estructura de liderazgo para brindarle a esta organización la mejor oportunidad de llevar a nuestro equipo al siguiente nivel”.

Como parte de la nueva estructura, Pegula anunció el ascenso del gerente general Brandon Beane a presidente de operaciones de futbol americano. Beane, quien también está completando su novena temporada en Buffalo, supervisará la búsqueda de entrenador.

Los Bills tuvieron un récord de 12-5 en la temporada regular y culminaron su quinta temporada en la cima de la AFC Este, terminando segundos, detrás de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Buffalo se convirtió en el primer equipo de la NFL en ganar una ronda de playoffs en seis años consecutivos, pero sin llegar al Super Bowl.

El despido de McDermott es el último de lo que se ha convertido en un cambio radical en las filas de entrenadores de la NFL esta pretemporada. Se convirtió en el décimo entrenador en jefe en perder su trabajo, uniéndose a un respetado grupo que incluye a John Harbaugh de Baltimore y Mike Tomlin de Pittsburgh. Harbaugh ha sido contratado posteriormente por los New York Giants.

McDermott, de 51 años, terminó la temporada regular con un récord de 98-50 y 8-8 en los playoffs, ocupando el segundo lugar en la lista de victorias del equipo, detrás del entrenador miembro del Salón de la Fama, Marv Levy (112-70, 11-8). Levy lo hizo a lo largo de 11 temporadas durante un periodo que incluyó al equipo liderado por Jim Kelly, que alcanzó —y perdió— cuatro Super Bowls consecutivos a principios de la década de 1990.

El fracaso de McDermott en llegar al Super Bowl con Josh Allen como mariscal de campo fue su perdición. Aunque Allen ha roto muchos de los récords de pase y anotación de Kelly, los Bills solo han avanzado al partido por el campeonato de la AFC dos veces, perdiendo ambas contra Kansas City, durante una racha de siete años en los playoffs, un récord para el equipo.

La derrota del sábado ante los Broncos fue un golpe aplastante, con Allen casi inconsolable en el podio después del juego, culpándose a sí mismo por una salida en la que lanzó dos intercepciones y perdió dos balones sueltos.

McDermott salió en defensa de Allen, afirmando que la derrota no fue culpa del mariscal de campo. Y entonces, el entrenador, habitualmente tranquilo, mostró sus emociones al cuestionar la decisión de los árbitros sobre la segunda intercepción de Allen, que puso fin a la única posesión de Buffalo en la prórroga.

El receptor Brandin Cooks recibió el pase profundo de Allen, pero Ja'Quan McMillian se lo arrebató. Los árbitros dictaminaron que McMillian tenía el balón antes de que Cooks cayera por contacto, y Denver obtuvo la pérdida de balón en su yarda 20.

McDermott, quien fue miembro del comité de competencia de la NFL que supervisa las reglas, creyó que Cooks cayó con el balón y también estaba consternado por el hecho de que los árbitros tardaron tan poco en revisar la jugada.

"Estoy defendiendo a Buffalo, ¡maldita sea! Estoy defendiendo a nosotros", dijo McDermott. "Los chicos se pasan tres horas jugando al futbol americano, dejándose la piel para ni siquiera decir: 'Vamos a bajar el ritmo'. Por eso me molesta".

Las últimas tres derrotas de Buffalo en playoffs se decidieron por tres puntos. Y tres de las derrotas de McDermott en playoffs terminaron en tiempo extra.

Eso incluye una derrota 42-36 ante Kansas City en la ronda divisional de 2021 que se conoce como "13 segundos": la cantidad de tiempo que Patrick Mahomes tuvo para completar dos pases de 44 yardas y preparar el gol de campo de 49 yardas de Harrison Butker para empatar el partido en la última jugada del tiempo reglamentario.

A pesar de sus inconsistencias en los playoffs, McDermott supervisó un equipo que ganó 10 o más juegos de temporada regular durante siete temporadas consecutivas, incluidas dos temporadas con 13 victorias que igualaron el récord del equipo en 2022 y 2024.

Buffalo llegó a los playoffs en ocho de las nueve temporadas de McDermott. Eso incluye 2017, cuando los Bills se colaron en la postemporada en el último día para poner fin a una sequía de 17 años sin playoffs, que en ese momento era la racha activa más larga en los cuatro principales deportes profesionales de Norteamérica.

Los Bills se convirtieron en un modelo de estabilidad con McDermott y Beane, quienes llegaron en mayo de 2017. Y ahora están llevando a cabo su primera búsqueda de entrenador desde que McDermott reemplazó a Rex Ryan, quien fue despedido después de dos temporadas en Buffalo.

McDermott fue contratado tras seis temporadas como coordinador defensivo de los Carolina Panthers. Antes de eso, irrumpió en la NFL en 1999 como miembro del primer equipo de Andy Reid en Filadelfia. McDermott ascendió hasta convertirse en coordinador defensivo de los Eagles antes de ser despedido en 2010.

Cuando Allen cumpla 30 años en mayo, se espera que los Bills busquen un entrenador con mentalidad ofensiva para impulsar una ofensiva en la que con demasiada frecuencia se le pidió al mariscal de campo que llevara la carga.

La producción del Jugador Más Valioso de la NFL de 2024 disminuyó esta temporada. Terminó con 3,668 yardas y 25 touchdowns por pase, su menor producción desde su segunda temporada en 2019.

Los Bills recibieron un impulso del corredor James Cook, quien se convirtió en el primer jugador de Buffalo en ganar el título de corredor de la NFL desde OJ Simpson en 1976.

La defensa tuvo dificultades, en parte debido a la transición a la juventud y a una serie de lesiones. Aunque la defensa de Buffalo terminó séptima en la NFL esta temporada, la unidad tuvo dificultades para frenar la carrera.

Fue en los playoffs donde la defensa fue criticada por desmoronarse con demasiada frecuencia. Buffalo permitió 30 o más puntos en cuatro de sus derrotas en playoffs.