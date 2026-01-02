Benjamín Mora se convierte en el primer DT mexicano en dirigir a un equipo chino

El cartel con el que el Wuhan Three Towns anuncia la llegada de Benjamín Mora. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El entrenador Benjamín Mora se convirtió en el primer mexicano en ser fichado para dirigir los destinos de un equipo en el balompié chino, tras oficializarse su contratación con el Wuhan Three Towns de la primera división de ese país.

Mora, de 46 años, aterriza en la Superliga china tras su paso por la Liga MX, dirigiendo tanto al club Atlas como al Querétaro, organización que ya no renovó el contrato con el estratega luego de la venta del equipo a un grupo de inversionistas estadunidenses encabezado por Marc Spiegel bajo el nombre de Innovatio Capital.

“Agradecido con Wuhan Three Towns por la confianza y la oportunidad. Llego con respeto, compromiso, y ambición”, publicó Mora en sus redes sociales.

Con apenas 13 años de existencia, el Wuhan Three Towns se ha convertido en uno de los clubes más exitosos en el futbol del gigante asiático, con un título de liga en el máximo circuito en 2023, tras escalar de la tercera a la primera división en los dos años previos, obteniendo tres títulos consecutivos en igual número de categorías.

A pesar de su experiencia en la Liga MX, los mayores éxitos de Benjamín Mora hasta el momento provienen del futbol de Malasia, donde obtuvo cuatro títulos de liga, cuatro supercopas y un torneo de copa dirigiendo al Johor Darul Takzim entre 2019 y 2022.