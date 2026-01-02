Imputan a conductor tras accidente mortal que involucró a Anthony Joshua

En esta foto proporcionada por el Cuerpo Federal de Seguridad Vial, la gente se reúne en la escena del accidente del boxeador británico Anthony Joshua en Lagos, Nigeria, el lunes 29 de diciembre de 2025. Foto: Federal Road Safety Corps vía AP

LAGOS, Nigeria (AP) — El conductor del auto que en el que viajaba el boxeador Anthony Joshua y en el que fallecieron dos personas, resultado de un accidente, en Nigeria fue imputado, confirmó este viernes la policía local.

Adeniyi Mobolaji Kayode, de 46 años, fue acusado de conducción peligrosa e imprudente en el estado suroccidental de Ogun tras el accidente del lunes, dijo el portavoz de la policía Oluseyi Babaseyi en un comunicado.

El vehículo que transportaba a Joshua, Sina Ghami y Latif “Latz” Ayodele chocó contra un camión estacionado en la autopista Lagos-Ibadan, que conecta el estado de Ogun con Lagos.

Kayode ha estado bajo custodia desde el jueves tras su alta del hospital y posteriormente se le concedió una fianza de 5 millones de nairas (3 mil 480 dólares), dijo Babaseyi a la Associated Press.

El acusado fue imputado por cuatro cargos, incluyendo conducción peligrosa causando la muerte, conducción imprudente y negligente, conducir sin el debido cuidado, así como conducir sin una licencia de conducir nacional válida.

"Fue detenido en espera de que cumpla con su condición de fianza", dijo el portavoz de la policía.

El juicio fue aplazado para el 20 de enero.

Joshua, dos veces campeón de peso pesado, fue dado de alta del hospital el miércoles después de sufrir heridas leves en el accidente que generó cuestionamientos sobre la seguridad vial en Nigeria. Las autoridades dijeron que el boxeador fue dado de alta tras considerarlo clínicamente apto para recuperarse en casa.

Joshua tiene raíces familiares en Nigeria y asistió brevemente a un internado allí cuando era niño. También posee la nacionalidad nigeriana.

El promotor de Joshua, Matchroom Boxing, dijo a la AP el jueves que el boxeador permanecerá en Nigeria.