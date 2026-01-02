Sergio Ramos podría adquirir el Sevilla Fútbol Club

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El futbolista español Sergio Ramos busca diversificar sus inversiones y ha trascendido en este inicio de año su interés por convertirse en accionista del Sevilla Fútbol Club, equipo en cuya cantera se formó el defensor camero.

De acuerdo con diversos medios locales, el ex del Real Madrid y la selección española, encabeza un grupo de inversores cuya intención es adquirir al equipo sevillista, que atraviesa una crisis económica en la que arrastran una deuda estimada en más de 200 millones de euros, por lo que se busca una inyección de capital para sanear las finanzas del club.

Además de los problemas financieros, desde hace algunos años, el Sevilla pasa por una inestabilidad institucional entre sus principales accionistas por hacerse del control de la entidad que se destaca por ser una de las más reconocidas en el futbol español.

Ramos, próximo a cumplir 40 años y quien recién dejó México tras un efímero paso con Rayados de Monterrey en la Liga MX, se encuentra sin equipo, por lo que dicha intervención como accionista abriría las puertas para cerrar su faceta de jugador en activo con una tercera etapa en el Sevilla.

El club nervionense ha recibido ofertas por parte de inversores estadunidenses; sin embargo, la propuesta del grupo encabezado por Sergio Ramos sería vista con buenos ojos por parte de la afición del Sevilla al ser una figura de considerada de casa con arraigo y cariño hacia la institución.