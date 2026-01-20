Ejército mexicano trabaja en sistema antidrones para el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- México, Estados Unidos y Canadá alistan medidas de seguridad para recibir a la Copa Mundial de Fútbol 2026, como la formación de grupos antidrones, especializados en la detección y neutralización de estas amenazas.

En los últimos años la comercialización de drones ha aumentado significativamente, con lo que se han vuelto cada vez más accesibles, aunque su uso indebido puede resultar peligroso en diferentes contextos, por ejemplo, en eventos masivos.

Por ello, a meses del Mundial de Fútbol –uno de los eventos deportivos más relevantes y esperados a nivel global–, México se prepara para hacer frente a las amenazas de seguridad que se puedan presentar.

Para esos efectos, el Grupo de Respuesta a Emergencias (GRE) de la Secretaría de la Defensa Nacional colaborará con otras tres especialidades para monitorear potenciales riesgos, desde la detección de explosivos improvisados, hasta la erradicación de sustancias químicas, biológicas y radiológicas, así como el rastreo móvil de radiación gamma y neutrones.

Con el objetivo de identificar drones no autorizados, el GRE instalará centros de mando y control del sistema antidrones de alta precisión.

¿Cómo funciona el sistema antidrones que se utilizará en México?

El coronel Vicente Gamboa, comandante del GRE, explicó en entrevista con Uno TV, que el sistema permitirá identificar y posteriormente neutralizar a los drones que realicen vuelos no autorizados.

“Manejamos drones de vigilancia para detectar drones que no estén registrados y poder inhibirlos con un sistema de detección, en primer lugar, y de inhibición, que hace que los drones retornen al lugar de donde salieron, o que sean dirigidos a una zona de aterrizaje previamente establecida”, detalló.

Con las acciones, se busca proteger a jugadores, aficionados y medios de comunicación frente a posibles amenazas tecnológicas y garantizar un entorno seguro durante los partidos que se disputarán en las tres naciones.

México será sede de 13 encuentros en el Mundial 2026, incluidos el partido inaugural en el Estadio Azteca y encuentros en Guadalajara y Monterrey.

¿Qué hacer si se desea operar un dron durante el Mundial 2026?

Los aficionados nacionales y extranjeros que quieran operar drones con fines comerciales, periodísticos o personales deberán solicitar permisos específicos para evitar bloqueos inmediatos por parte del Ejército. Para los extranjeros habrá campañas en aeropuertos que informarán cómo y con quien tramitar la autorización para uso de drones.

La restricción de drones aplicará para los que son debajo de 25 kilos. Los drones comerciales deben tener una autorización por parte de la Asociación Federal de Aviación Civil, así como un plan de vuelo.

Medidas contra los drones en Estados Unidos y Canadá

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) informó en un comunicado que realizará una inversión de 115 millones de dólares contra posibles ataques de drones, en vista al Mundial 2026.

En el documento señaló que “los drones están transformando industrias en todo el país, pero también son cada vez más explotados por actores maliciosos”.

En este contexto, el DHS, bajo el mando de Kristi Noem, informó que la nueva Oficina Ejecutiva del Programa para Sistemas Aéreos No Tripulados y Sistemas Antidrones será la encargada de supervisar las inversiones en tecnología de drones y antidrones.

Por su parte, Canadá también se sumará a estos esfuerzos, según el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, tras una reunión, en agosto del 2025, con representantes de los tres países en la que se discutieron los retos de seguridad frente al Mundial 2026:

“Los EE.UU., México y Canadá trabajan para que la Copa Mundial 2026 sea inolvidable, pero también segura. La tecnología, las alianzas sólidas, los drones y los sistemas antidrones ayudan a proteger a nuestra gente en el que será el evento deportivo más grande de la historia. Los criminales no conocen fronteras, pero juntos estamos preparados”, escribió en X.

Como parte del esfuerzo trilateral, los países acordaron fortalecer la coordinación público-privada, así como abordar las brechas políticas y tecnológicas que pueden afectar su capacidad para responder a los desafíos conjuntos.