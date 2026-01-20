Gilberto Mora causa baja del Tri por lesión para partidos frente a Panamá y Bolivia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El mediocampista Gilberto Mora no jugará con la selección nacional para sus partidos amistosos frente a Panamá y Bolivia, tras experimentar una carga muscular que lo ha alejado de la regularidad en el inicio del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El jugador de los Xolos de Tijuana fue valorado por el área médica de la selección nacional, de lo cual se desprendió la decisión de reducir su volumen de trabajo competitivo para evitar una lesión que comprometa el desempeño del juvenil mexicano.

Mora Zambrano, de 17 años de edad, continuará con su proceso de recuperación bajo la supervisión del club fronterizo para regresar al trabajo habitual lo antes posible de cara a los siguientes compromisos de Xolos, así como en el resto de convocatorias del “Tri” rumbo al Mundial de futbol.

El lugar de Gilberto Mora en la convocatoria de la selección mexicana para los compromisos ante Panamá y Bolivia será ocupado por el mediocampista del América, Alexis Gutiérrez, quien fue llamado por el entrenador Javier Aguirre para completar la plantilla.

Los compromisos de la selección están programados para el 22 de enero en Ciudad de Panamá y el 25 en Santa Cruz de la Sierra, sólo con la presencia de jugadores procedentes de la Liga MX o la Major League Soccer al encontrarse en su etapa de pretemporada, debido a que los compromisos no se dan en el marco de una fecha FIFA.