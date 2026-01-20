Manchester City sufre sorprendente descalabro al perder 3-1 contra el Bodo Glimt en Champions League

(AP).- El Manchester City sufrió una de las derrotas más humillantes en la historia de la Champions League, al perder 3-1 ante el pequeño club noruego Bodø/Glimt al norte del Círculo Polar Ártico el martes.

La expulsión de Rodri en la segunda mitad completó una noche miserable para el City, un equipo que gasta mucho dinero, en Bodø, un pueblo pesquero con una población de alrededor de 55 mil habitantes y ubicado a más de mil kilómetros al norte de Oslo, jamás había estado en la principal competición de clubes de futbol europeo.

Kasper Høgh marcó goles a corta distancia en los minutos 22 y 24 para poner a Bodø/Glimt, debutante en el torneo esta temporada, en camino hacia su primera victoria en la competición.

Jens Petter Hauge enloqueció a los hinchas locales en el estadio Aspmyra, con capacidad para 8 mil personas, al rematar al ángulo superior en el minuto 58 y poner el marcador en un casi creíble 3-0.

El City respondió a través de Rayan Cherki en el minuto 60, pero las esperanzas de remontada se vieron dañadas por la expulsión de Rodri (ganador del Balón de Oro en 2024) en el minuto 62 por recibir una segunda tarjeta amarilla en rápida sucesión.

La victoria no fue casualidad para Bodø, que perforó constantemente la endeble y afectada por lesiones defensa del City en el contraataque y tuvo dos goles anulados por decisiones ajustadas de fuera de juego, mientras que también dio en el travesaño y obligó a Gianluigi Donnarumma a realizar grandes atajadas.

El City de Pep Guardiola ha gastado más de 500 millones de dólares en nuevos fichajes en los últimos 12 meses, pero está pasando por un momento difícil, ya que también perdió 2-0 ante su feroz rival, el Manchester United, en la Premier League el sábado.

Esta sorpresa fue de los resultados más improbables de los últimos años en la Champions League, incluyendo la victoria del club moldavo Sheriff sobre el Real Madrid por 2-1 en 2021, la victoria del Rubin Kazan por 2-1 en el Barcelona de Guardiola en 2009, y la victoria del Basilea suizo, que no era favorito, sobre el Manchester United de Alex Ferguson por el mismo marcador en 2011.

El City comenzó la séptima jornada en cuarto lugar, pero podría estar a punto de quedar fuera de las ocho plazas de clasificación automática. Los equipos que terminen entre las posiciones 9 y 24 después de la ronda final de la próxima semana deberán pasar por los playoffs.