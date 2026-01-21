EU acelera la cita para la visa para quienes compren boletos para el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Embajada de Estados Unidos anunció que dará acceso prioritario para la tramitación de las visas a aquellas personas que hayan comprado directamente con la FIFA sus boletos para los partidos del Mundial 2026.

Quienes así lo hayan hecho podrán acceder al FIFA Pass en la página de internet de la FIFA que ya está en funcionamiento.

El FIFA Pass es un servicio voluntario que ofrece la posibilidad de obtener cita de forma prioritaria para tramitar el visado, servicio que es de gran utilidad para los seguidores de países cuyos tiempos de espera para tramitar este documento es muy alto.

“Si eres de un país que participa en el programa de exención de visado de Estados Unidos (ESTA) o de un país que ya tenga las citas de tramitación de visados abiertas no es necesario utilizar el FIFA Pass.

“Solicita tu visado o ESTA en: Copa Mundial de la FIFA 2026-Departamento de Estado de Estados Unidos. Si ya tienes un visado válido para Estados Unidos no es necesario utilizar el FIFA Pass, ya que sólo está disponible para los aficionados que hayan adquirido sus entradas en FIFA.com/tickets”, informó el organismo de futbol.

Es importante tener en cuenta que tener un boleto para el Mundial no garantiza la emisión de un visado ni el acceso a Canadá, México o Estados Unidos.

El proceso a seguir es el siguiente: