EU acelera la cita para la visa para quienes compren boletos para el Mundial 2026

Mundial de Futbol 2026
EU acelera la cita para la visa para quienes compren boletos para el Mundial 2026Con el programa FIFA Pass, la Embajada de EU otorga acceso prioritario para la tramitación de visas a quienes compraron sus boletos directamente con la FIFA.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Embajada de Estados Unidos anunció que dará acceso prioritario para la tramitación de las visas a aquellas personas que hayan comprado directamente con la FIFA sus boletos para los partidos del Mundial 2026.
Quienes así lo hayan hecho podrán acceder al FIFA Pass en la página de internet de la FIFA que ya está en funcionamiento.
El FIFA Pass es un servicio voluntario que ofrece la posibilidad de obtener cita de forma prioritaria para tramitar el visado, servicio que es de gran utilidad para los seguidores de países cuyos tiempos de espera para tramitar este documento es muy alto.
“Si eres de un país que participa en el programa de exención de visado de Estados Unidos (ESTA) o de un país que ya tenga las citas de tramitación de visados abiertas no es necesario utilizar el FIFA Pass.
“Solicita tu visado o ESTA en: Copa Mundial de la FIFA 2026-Departamento de Estado de Estados Unidos. Si ya tienes un visado válido para Estados Unidos no es necesario utilizar el FIFA Pass, ya que sólo está disponible para los aficionados que hayan adquirido sus entradas en FIFA.com/tickets”, informó el organismo de futbol.
Es importante tener en cuenta que tener un boleto para el Mundial no garantiza la emisión de un visado ni el acceso a Canadá, México o Estados Unidos.
El proceso a seguir es el siguiente:
- Si eres titular de una entrada, haz clic en fifa.com para iniciar sesión en tu cuenta de fifa.com y enviar el formulario de solicitud del FIFA Pass.
- El nombre y el número de pasaporte consignados en el formulario de solicitud del FIFA Pass deben coincidir exactamente con los datos que aparecen en tu pasaporte.
- Guarda la clave que aparecerá en lo alto de la página de confirmación de la solicitud.
- Si dispones de más de una entrada y tus invitados o titulares de entradas necesitan ayuda para concertar una cita prioritaria para la tramitación del visado, envíales dicha clave. Deberán crear un FIFA ID usando su nombre completo, tal como aparece en su pasaporte, y solicitar el FIFA Pass empleando la clave en cuestión.
- Tu clave solo puede usarse para las entradas que has adquirido.
- Inicia el proceso de solicitud de visado para Estados Unidos en www.state.gov/fifa-world-cup-26
- Selecciona el país de tu nacionalidad o el país de residencia desde el que tramitarás la solicitud.
- Rellena el formulario de solicitud de visado DS-160.
- El nombre y el número de pasaporte que consignes en el DS-160 deben coincidir exactamente con lo que indicaste en el formulario de solicitud del FIFA Pass.
- Haz una cita para tramitar el visado.
- Sube una fotografía reciente y paga el costo.
- Si se te pregunta si tienes una entrada de la FIFA asegúrate de responder “Sí”.
- Si la información del sistema de visados coincide con los datos de la entrada de la FIFA, podrás acceder al programa de citas prioritarias del FIFA Pass.
- Asiste a la cita y responde con sinceridad a todas las preguntas.