Italia trabaja contra reloj para terminar pista de hockey rumbo a Juegos Olímpicos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 trabaja a marchas forzadas para entregar formalmente la Arena PalaItalia, inmueble multiusos construido con motivo de la justa invernal y que albergará el hockey sobre hielo en casi la totalidad del torneo en la rama varonil y algunos encuentros de la femenil.

A 16 días de que se lleve a cabo la ceremonia inaugural en el Estadio San Siro, el inmueble ubicado al sureste de Milán aún luce inconcluso en algunas partes, aunque la pista, principal preocupación del Comité Olímpico Internacional (COI), ha pasado su primera prueba en el marco de un partido correspondiente a la Liga Italiana de Hockey.

Entre las zonas inconclusas se encuentran algunos detalles en las gradas y vestidores, así como en el centro de medios y locales al exterior de la Arena previstos para la venta de comida y bebida.

“Confío plenamente en que el estadio esté terminado el 5 febrero”, señaló Alessandro Giungi, concejal de Milán y presidente de la Comisión Olímpica y Paralímpica en la ciudad, según recoge un reportaje del New York Times.

La entrega a tiempo ha resultado especialmente estresante para el Comité Organizador, luego que Milano-Cortina 2026 verá el regreso de los jugadores de la National Hockey League (NHL), máximo circuito de esta disciplina en el mundo, a unos Juegos Olímpicos, luego de 12 años de ausencia

El escenario, edificado en la localidad de Santa Giulia, contará con un aforo cercano a los 15 mil espectadores y tiene programado su primer compromiso de los Juegos Olímpicos precisamente el 5 de febrero, con el partido del hockey sobre hielo femenil que enfrente a las selecciones de Italia y Francia.