Mundial dejará derrama económica superior a los 3 mil mdd en México: FMF

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A 140 días de la inauguración del Mundial, el Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, reveló que el evento dejará una derrama económica superior a los 3 mil millones de dólares.

Ante la comunidad empresarial de la Coparmex presentó la estrategia integral que posicionará a México “como un anfitrión histórico y pilar fundamental” en la región económica más dinámica del mundo.

Los tres países sede de la Copa del Mundo 2026, México, Estados Unidos y Canadá representan un mercado de más de 500 millones de personas, lo que se traduce en el 25% del PIB mundial.

Mikel Arriola dijo que en México —la economía global número 13— la industria del futbol se ha consolidado como un motor de desarrollo nacional, ya que representa el 0.6% del PIB nacional y más de la mitad del PIB deportivo con un 54% y añadió que sustenta más de 147 mil 300 empleos directos e indirectos.

“La selección nacional, bajo el liderazgo de Javier Aguirre, nominado al premio The Best de la FIFA, ejecuta un plan de preparación con un 73% más días de concentración que el resto del mundo (…) se ha implementado un seguimiento integral para los jugadores los 365 días del año integrando especialistas de alto nivel en servicios médicos y entrenamiento mental”, destacó Arriola.