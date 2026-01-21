No esperen podios este año: Checo Pérez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El piloto mexicano Sergio Pérez anticipó que no espera disputar los primeros lugares como parte de su regreso a la Fórmula 1 de cara a la temporada 2026, por lo que desea transitar lo más pronto posible la curva de aprendizaje con la debutante escudería Cadillac y ser competitivo más adelante.

En entrevista para la cadena CNN, el tapatío, próximo a cumplir 36 años de edad, adelantó que pensar en alcanzar triunfos este año no es un escenario que se está considerando dentro de los objetivos del equipo que hará su presentación en la F1, con todo lo que esto representa.

“Creo que no sería realista en este momento, no en este año, pero nunca se sabe, debemos asegurarnos el poder progresar rápido y quizá en el futuro cercano”, confesó Pérez, quien tendrá como coequipero al finlandés Valteri Bottas.

Después de vivir un año sabático tras su salida de Red Bull en medio de pugnas internas que lo orillaron a abandonar la escudería, Checo Pérez admitió que esta etapa de inactividad resultó mejor de lo que esperaba, ya que le dio oportunidad de reflexionar detenidamente sobre lo que vivió.

“La pasé muy bien, me dio perspectiva, por primera ocasión estuve fuera del deporte e hizo darme cuenta de muchas cosas, como lo preocupado que en ocasiones estaba por situaciones externas y completamente irrelevantes, así que este regreso es básicamente para disfrutar y ayudar al equipo”, aseguró Pérez.

“Mis últimos seis meses con Red Bull fueron muy difíciles, me hice muchas preguntas e incluso pensé que yo era el problema. Intenté de todo para que funcionaran y no fue así”, agregó el mexicano.

El regreso de Sergio Pérez a un Gran Premio de la F1 está programado para el 8 de marzo en el marco del Gran Premio de Australia, primera carrera del calendario 2026 en la máxima categoría del automovilismo deportivo, el cual también marca la temporada con mayores cambios para el serial en los últimos años.

“Fue un gran momento para tomarse un año de descanso, sentí que no perdí nada porque todos estamos comenzando desde cero, incluso a nivel de los equipos con los motores, es un cambio enorme, así que vamos a ver muchos estilos de conducción”, concluyó.