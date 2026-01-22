El futbol es el deporte mÃ¡s democrÃ¡tico y con el Mundial unimos al mundo: Infantino

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -El presidente de FIFA, Gianni Infantino, asegurÃ³ este jueves que "el futbol es el deporte mÃ¡s democrÃ¡tico" y con el Mundial, que se celebrarÃ¡ este verano del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, CanadÃ¡ y MÃ©xico, quieren "unir al mundo", con un evento en el que se disputarÃ¡n 104 partidos que equivalen a "104 Superbowls".

"El futbol es el deporte mÃ¡s democrÃ¡tico, y unimos al mundo. Unimos al mundo con el Mundial. Y esta Copa del Mundo serÃ¡ realmente especial", expresÃ³ el mÃ¡ximo dirigente del organismo rector del fÃºtbol mundial en el Foro EconÃ³mico Mundial, celebrado en Davos (Suiza).

Ante los asistentes, Infantino avanzÃ³ que el impacto econÃ³mico de la Mundial 2026 "rondarÃ¡ los 70 mil millones de euros", ademÃ¡s de generar "825 mil empleos a tiempo completo, con salarios de mÃ¡s de 20 mil millones", aludiendo a datos de la OrganizaciÃ³n Mundial del Comercio.

"Pero la Copa del Mundo tambiÃ©n serÃ¡ realmente especial porque es la primera con 48 equipos, 48 paÃ­ses, un cuarto del mundo. FIFA tiene 211 paÃ­ses, mÃ¡s que la ONU y jugarÃ¡n 104 partidos en 16 hermosas ciudades de Estados Unidos, CanadÃ¡ y MÃ©xico", recordÃ³.

Y todos ellos recibirÃ¡n una atenciÃ³n "absolutamente increÃ­ble". "Tendremos 7 millones de espectadores en los estadios y alrededor de 6 billones de personas, en todo el mundo, viendo el Mundial. Esto significa que los 104 partidos del Mundial serÃ¡n como 104 Superbowls (a nivel mediÃ¡tico), objetivamente mirando las cifras", resaltÃ³.

"No hay nada parecido a lo que el fÃºtbol hace. Cambia el espÃ­ritu, no solo de la gente, sino de los paÃ­ses. Tuve jefes de Estado en ciertos paÃ­ses que me decÃ­an cuando clasificaron, 'por lo menos tengo paz en mi paÃ­s y no hay guerras civiles hasta junio, cuando comienza el Mundial'. Queremos unir al mundo. Necesitamos ocasiones para unir a la gente", comentÃ³.

Y entonces puso de ejemplo el Mundial de Catar en 2022. "Hubo muchas crÃ­ticas, pero cuando el balÃ³n comenzÃ³ a girar, la magia comenzÃ³. Fue una maravillosa Copa del Mundo. No tuvimos casi ningÃºn incidente. Fue una celebraciÃ³n, fue una fiesta, y la prÃ³xima en Estados Unidos, CanadÃ¡ y MÃ©xico serÃ¡ exactamente lo mismo", manifestÃ³.

Infantino destacÃ³ tambiÃ©n la peticiÃ³n de entradas para esta ediciÃ³n, que ya superan los 500 millones en las Ãºltimas cuatro semanas. "Y no son baratas. En casi 100 aÃ±os de historia del Mundial, FIFA vendiÃ³ alrededor de 50 millones de entradas en total. Ahora, para este Mundial tenemos la solicitud de 1000 aÃ±os de Mundiales. Esto es Ãºnico, es increÃ­ble, y muestra realmente que la gente tiene confianza en la organizaciÃ³n, probablemente tambiÃ©n en FIFA", defendiÃ³.

Finalmente, sin mencionar a Donald Trump directamente, Infantino revelÃ³ que tanto Ã©l como el presidente de Estados Unidos entregarÃ¡n el trofeo de campeona del mundo a la selecciÃ³n que conquiste el Mundial en la final que acogerÃ¡ el New York New Jersey Stadium el prÃ³ximo 19 de julio.