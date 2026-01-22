El futbol es el deporte mÃ¡s democrÃ¡tico y con el Mundial unimos al mundo: Infantino

Mundial de Futbol 2026
MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -El presidente de FIFA, Gianni Infantino, asegurÃ³ este jueves que "el futbol es el deporte mÃ¡s democrÃ¡tico" y con el Mundial, que se celebrarÃ¡ este verano del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, CanadÃ¡ y MÃ©xico, quieren "unir al mundo", con un evento en el que se disputarÃ¡n 104 partidos que equivalen a "104 Superbowls".
"El futbol es el deporte mÃ¡s democrÃ¡tico, y unimos al mundo. Unimos al mundo con el Mundial. Y esta Copa del Mundo serÃ¡ realmente especial", expresÃ³ el mÃ¡ximo dirigente del organismo rector del fÃºtbol mundial en el Foro EconÃ³mico Mundial, celebrado en Davos (Suiza).
Ante los asistentes, Infantino avanzÃ³ que el impacto econÃ³mico de la Mundial 2026 "rondarÃ¡ los 70 mil millones de euros", ademÃ¡s de generar "825 mil empleos a tiempo completo, con salarios de mÃ¡s de 20 mil millones", aludiendo a datos de la OrganizaciÃ³n Mundial del Comercio.
"Pero la Copa del Mundo tambiÃ©n serÃ¡ realmente especial porque es la primera con 48 equipos, 48 paÃses, un cuarto del mundo. FIFA tiene 211 paÃses, mÃ¡s que la ONU y jugarÃ¡n 104 partidos en 16 hermosas ciudades de Estados Unidos, CanadÃ¡ y MÃ©xico", recordÃ³.
Y todos ellos recibirÃ¡n una atenciÃ³n "absolutamente increÃble". "Tendremos 7 millones de espectadores en los estadios y alrededor de 6 billones de personas, en todo el mundo, viendo el Mundial. Esto significa que los 104 partidos del Mundial serÃ¡n como 104 Superbowls (a nivel mediÃ¡tico), objetivamente mirando las cifras", resaltÃ³.
"No hay nada parecido a lo que el fÃºtbol hace. Cambia el espÃritu, no solo de la gente, sino de los paÃses. Tuve jefes de Estado en ciertos paÃses que me decÃan cuando clasificaron, 'por lo menos tengo paz en mi paÃs y no hay guerras civiles hasta junio, cuando comienza el Mundial'. Queremos unir al mundo. Necesitamos ocasiones para unir a la gente", comentÃ³.
Y entonces puso de ejemplo el Mundial de Catar en 2022. "Hubo muchas crÃticas, pero cuando el balÃ³n comenzÃ³ a girar, la magia comenzÃ³. Fue una maravillosa Copa del Mundo. No tuvimos casi ningÃºn incidente. Fue una celebraciÃ³n, fue una fiesta, y la prÃ³xima en Estados Unidos, CanadÃ¡ y MÃ©xico serÃ¡ exactamente lo mismo", manifestÃ³.
Infantino destacÃ³ tambiÃ©n la peticiÃ³n de entradas para esta ediciÃ³n, que ya superan los 500 millones en las Ãºltimas cuatro semanas. "Y no son baratas. En casi 100 aÃ±os de historia del Mundial, FIFA vendiÃ³ alrededor de 50 millones de entradas en total. Ahora, para este Mundial tenemos la solicitud de 1000 aÃ±os de Mundiales. Esto es Ãºnico, es increÃble, y muestra realmente que la gente tiene confianza en la organizaciÃ³n, probablemente tambiÃ©n en FIFA", defendiÃ³.
Finalmente, sin mencionar a Donald Trump directamente, Infantino revelÃ³ que tanto Ã©l como el presidente de Estados Unidos entregarÃ¡n el trofeo de campeona del mundo a la selecciÃ³n que conquiste el Mundial en la final que acogerÃ¡ el New York New Jersey Stadium el prÃ³ximo 19 de julio.