FIFA pagará 2.3 millones de dólares al club ganador de la primera Copa de Campeones Femenina

Alessia Russo, del Arsenal, y Dominique Janssen, del Manchester United, disputan el balón durante el partido de la Superliga Femenina entre el Arsenal y el Manchester United, en el Emirates Stadium de Londres, el sábado 10 de enero de 2026. . Foto: Jonathan Brady/PA vía AP

ZÚRICH (AP).- La FIFA pagará 2.3 millones de dólares en premios al club que gane la primera Copa de Campeones Femenina en el estadio del Arsenal la próxima semana.

El fondo total, detallado este día por la FIFA, se repartirá entre los seis campeones continentales, con 3.9 millones de dólares. La fase final en Londres sirve como preparación para la Copa Mundial Femenina de Clubes, prevista para 2028.

El campeón europeo, el Arsenal, jugará contra el ASFAR de Marruecos después de que el Gotham de los Estados Unidos se enfrente al Corinthians de Brasil en semifinales consecutivas el miércoles en la casa del club de la Premier League Brentford.

La final en el estadio del Arsenal el 1 de febrero se jugará después del partido por el tercer puesto en el mismo lugar.

El campeón recibirá 2.3 millones de dólares y el finalista derrotado 1 millón de dólares, y 200 mil dólares se pagarán a cada uno de los semifinalistas perdedores.

Dos campeones continentales ya eliminados en rondas anteriores (Auckland United de Oceanía y Wuhan Chegu Jiangda representando a Asia) recibirán 100 mil dólares cada uno.

El premio en metálico es “una clara declaración de la creencia en el futbol de clubes femenino y en las jugadoras, equipos y competiciones que impulsan su continuo ascenso”, dijo el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, en un comunicado.

El Arsenal recibió más de 1.5 millones de euros (1.8 millones de dólares) en premios por ganar la Liga de Campeones Femenina de la UEFA la temporada pasada.

La FIFA pagó mil millones de dólares entre 32 equipos en el Mundial de Clubes masculino de 2025. Ese torneo en Estados Unidos fue respaldado con dinero de Arabia Saudita para garantizar que los clubes europeos influyentes recibieran el dinero del premio que buscaban aceptar para participar.