Funcionario del futbol alemán pide que se considere un boicot al Mundial por Trump

Funcionario de la federación alemana de futbol pide que se considere un boicot al Mundial por Trump. Foto: Foto AP/Stephanie Scarbrough, Pool

BERLÍN (AP).- Un miembro del comité ejecutivo de la federación alemana de futbol dijo que es momento de considerar un boicot a la Copa del Mundo debido a las acciones del presidente estadunidense Donald Trump.

Oke Göttlich, presidente del club St. Pauli de la Bundesliga y uno de los 10 vicepresidentes de la federación alemana, dijo al periódico Hamburger Morgenpost en una entrevista el viernes que "ha llegado el momento" de "considerar y discutir esto seriamente".

Trump ha sembrado la discordia en Europa con su intento de adquisición de Groenlandia —un territorio semiautónomo de Dinamarca, miembro de la OTAN— y su posterior amenaza de imponer aranceles a ocho países europeos que se opusieron a la adquisición. Esto dejó a muchos de los aliados más cercanos de Estados Unidos advirtiendo de una ruptura con Washington capaz de destrozar la alianza de la OTAN.

"¿Cuáles fueron las justificaciones para el boicot a los Juegos Olímpicos en la década de 1980?", preguntó Göttlich. "En mi opinión, la amenaza potencial es mayor ahora que entonces. Necesitamos tener esta conversación".

Estados Unidos será coanfitrión de la Copa Mundial del 11 de junio al 19 de julio, junto con Canadá y México. Los aficionados están preocupados por los altos precios de las entradas , mientras que las prohibiciones de viaje impuestas por la administración Trump también impiden la asistencia de aficionados de algunos países participantes.

Göttlich, que ha pedido la defensa de los valores, probablemente encontrará resistencia a los llamamientos al boicot del presidente de la federación, Bernd Neuendorf, y del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"¿Qatar era demasiado político para todos y ahora somos completamente apolíticos? Eso es algo que me molesta muchísimo", dijo Göttlich sobre la oposición de la federación alemana a la anterior sede del Mundial.

Alemania fracasó en ese torneo, y el entrenador que asumió después dijo que no quería más distracciones políticas.

“Como organizaciones y sociedad, estamos olvidando cómo establecer tabúes y límites, y cómo defender valores”, dijo Göttlich. “Los tabúes son parte esencial de nuestra postura. ¿Se rompe un tabú cuando alguien amenaza? ¿Se rompe un tabú cuando alguien ataca? ¿Cuando muere gente? Me gustaría saber de Donald Trump cuándo ha alcanzado su tabú, y me gustaría saber de Bernd Neuendorf y Gianni Infantino”.

El St. Pauli, con sede en Hamburgo, es conocido por mezclar deporte y política cerca del barrio rojo de la ciudad, y en particular por su postura izquierdista. El famoso símbolo pirata de la calavera y las tibias cruzadas del club fue llevado primero por los okupantes que vivían cerca y luego popularizado por los aficionados que se identificaban como punks.

Göttlich desestimó la sugerencia de que un boicot perjudicaría a los jugadores de la selección nacional de St. Pauli, los australianos Jackson Irvine y Connor Metcalfe, y el japonés Joel Chima Fujita.