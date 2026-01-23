Los Colts confirman que el FBI abrió una investigación sobre la muerte del expropietario Jim Irsay

El dueño de los Indianapolis Colts, Jim Irsay, habla durante una conferencia de prensa en las instalaciones de entrenamiento del equipo de la NFL el 7 de noviembre de 2022 en Indianápolis.. Foto: AP

INDIANÁPOLIS (AP).- El FBI abrió una investigación sobre la muerte del expropietario de los Indianapolis Colts, Jim Irsay, confirmaron este día funcionarios del equipo.

Cuando Irsay falleció en mayo, el equipo emitió un comunicado afirmando que murió "en paz mientras dormía". Sin embargo, a finales de agosto, The Washington Post informó que Irsay seguía luchando contra una larga adicción a los analgésicos y que había sufrido tres sobredosis en los cinco años previos a su muerte.

"Estamos al tanto de la investigación, pero en este momento, el FBI no se ha puesto en contacto con nosotros ni nos ha entregado ninguna citación", dijeron los Colts en el comunicado del viernes.

El portavoz de la NFL, Brian McCarthy, dijo que la liga no haría comentarios sobre el informe.

El Post informó el jueves que una citación del gran jurado federal que revisó indicaba que el FBI busca registros e información relacionados con la muerte de Irsay, su consumo de sustancias (ilegales y con receta) y su relación con el Dr. Harry Haroutunian, especialista en adicciones con sede en California. Según se informa, la citación fue emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California a principios de este mes.

Associated Press dejó el viernes un mensaje pidiendo comentarios a Haroutunian, de quien el Post informó que le había recetado analgésicos y ketamina a Irsay en los meses previos a su muerte en mayo de 2025.

En agosto, el Post informó que a Irsay le recetaron ketamina, un anestésico general muy común, durante sus últimos meses de vida, y que la policía acudió a la habitación del hotel en Beverly Hills, California, donde falleció. El informe anterior del Post indicaba que Haroutunian se alojaba en el hotel y supervisaba el tratamiento de Irsay, y que Haroutunian firmó el certificado de defunción.

El Post escribió que la causa oficial de la muerte de Irsay fue catalogada como "paro cardíaco debido a neumonía y problemas cardíacos", pero no se realizó ninguna autopsia y la policía de Beverly Hills cerró su investigación sobre la muerte días después.

Cuando se publicó la primera historia del Post en agosto, las tres hijas de Irsay que ahora dirigen los Colts (Carlie Irsay-Gordon, Casey Foyt y Kalen Jackson) emitieron una declaración diciendo que su padre "nunca afirmó ser perfecto" y reconociendo que usó su voz "para reducir el estigma" de la adicción y los problemas de salud mental para defender a quienes libraron batallas similares.