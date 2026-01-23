Real Madrid enfrentará juicio por delitos contra el medio ambiente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La directiva del Real Madrid deberá enfrentar un juicio por atentar en contra del medio ambiente en forma de contaminación sonora, luego de que la magistrada Mónica Aguirre declarara que hay indicios de la comisión de hechos presuntamente delictivos derivados de la celebración de conciertos en el estadio Santiago Bernabéu de la capital española.

Con esta decisión, la querella emprendida desde hace más de un año por asociaciones vecinales aledañas al inmueble avanza a la espera de conseguir una regulación satisfactoria que impida la realización de espectáculos que sobrepasen los límites sonoros permitidos y que afectan a los habitantes de las zonas cercanas al estadio.

Las organizaciones de vecinos señalan como responsable a la empresa llamada Real Madrid Estadio SLU, administrada por José Ángel Sánchez, quien también se desempeña como director general del conjunto merengue, y mano derecha de su presidente, Florentino Pérez.

Las quejas se concentran en los conciertos celebrados en el Santiago Bernabéu entre abril y septiembre de 2024, periodo en el que se presentaron los espectáculos de Taylor Swift, Manuel Carrasco, Karol G, Romeo Santos, Duki y Luis Miguel, mismos en los que se rebasaron los límites de ruido establecidos por la norma municipal.

A finales de 2018, se emprendió un nuevo proyecto para llevar al estadio Santiago Bernabéu a la modernidad y aprovecharlo más allá de un escenario deportivo con la remodelación del inmueble que implicó una inversión superior a los mil 300 millones de euros con la intención de posicionar el lugar como un centro multiusos que, entre otras cosas, permitiera la realización de conciertos en el corazón de la capital española.

Sin embargo, dichos planes no consideraron las voces de los vecinos de la zona, quienes han emprendido una batalla legal para regular la celebración de dichos espectáculos.