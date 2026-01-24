Djokovic consigue su victoria número 400 en un Grand Slam

MELBOURNE, Australia (AP).- Un total de 400 en Grand Slams y 102 en Australia. Novak Djokovic sigue batiendo récords de tenis.

El 24 veces ganador de torneos importantes se convirtió en el primer jugador en alcanzar 400 victorias en individuales de Grand Slam cuando venció a Botic van de Zandschulp 6-3, 6-4, 7-6 (4) el sábado por la noche en la tercera ronda del Abierto de Australia.

También mejoró su récord de victorias y derrotas a 102-10 en el Abierto de Australia, igualando el récord de Roger Federer en la mayor cantidad de victorias en partidos en el primer major de la temporada.

Djokovic ha ganado el Abierto de Australia 10 veces, más que nadie. A sus 38 años, está en Australia con el objetivo de conseguir su 25.º major, que lo convertiría en el tenista más condecorado de todos los tiempos.

Djokovic se disculpó por un momento de frustración en el séptimo juego del segundo set, cuando golpeó la pelota con enojo y ésta voló justo más allá de una recogepelotas agachada en el poste de la red.

"Me disculpé por eso. No fue necesario y fue en el calor del momento", dijo. "Tuve suerte y lamento haberle causado molestias al recogepelotas o a cualquier otra persona".

Djokovic fue descalificado del US Open en 2020 por golpear accidentalmente a un juez de línea en la garganta con una pelota al golpear furiosamente una pelota detrás de él después de perder un juego en su partido de cuarta ronda.

Aparte de esa breve pérdida de temperamento, Djokovic tuvo en general el control contra van de Zandschulp y no tuvo problemas, excepto por unos pocos momentos en el tercer set, cuando tropezó y cayó en la cancha en el tercer juego, y más tarde cuando enfrentó dos puntos de set en el 12º.

Un descanso médico en el cambio después del tercer set, cuando el entrenador le vendó la bola del pie derecho, y un golpe de derecha ganador a la línea resolvieron los dos primeros problemas.

Cuando Djokovic afrontaba su segundo punto de set, el juez de silla John Blom tuvo que instar al público —repetidamente— a no hacer ruido entre el primer y el segundo servicio.

Un animado Djokovic también salvó el siguiente, simulando cabecear el balón como un jugador de fútbol cuando el tiro del holandés pasó por la línea de fondo.

La multitud coreó “Nole, Nole, Nole” en señal de apoyo antes de que él realizara un saque ganador para forzar el tiebreak, que ganó.

Djokovic se mostró contento de jugar un partido nocturno en un día en el que se tuvo que aplicar la política de calor extremo del torneo y el dos veces campeón defensor Jannik Sinner tuvo dificultades antes de avanzar en las condiciones de la tarde.

"Logré una 'buena' caída, si se puede decir así, y pude protegerme", dijo Djokovic sobre la caída. "Podría haber sido bastante feo".

Dijo que su cuerpo se siente bien para esta etapa del torneo, pero que no se está adelantando demasiado después de las semifinales en los cuatro torneos principales el año pasado.

“Debo decir que ha sido un gran comienzo de torneo”, dijo. “El año pasado aprendí una lección. Me emocioné demasiado pronto en algunos Grand Slams... me lesioné en tres de cuatro”.

Sinner y Carlos Alcaraz se repartieron los cuatro majors y, aunque Djokovic reconoce que "están jugando a un nivel diferente ahora mismo", añadió: "Sigo intentando darles a estos jóvenes un empujón para que ganen su dinero".

Con su victoria en la primera ronda sobre Pedro Martínez, Djokovic igualó dos récords de tenis de todos los tiempos al iniciar su 21° Abierto de Australia y su 81° evento de Grand Slam, y sumó otro hito con su victoria número 100 en Melbourne Park.

Eso lo convirtió en el primer hombre en ganar 100 o más partidos en tres superficies en los Grand Slams, con sus 102 en césped en Wimbledon y 101 en arcilla en Roland Garros.