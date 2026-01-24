El escalador Alex Honnold llega a la cima del rascacielos Taipei 101 sin cuerdas (Video)

El escalador Alex Honnold llega a la cima del rascacielos Taipei 101 sin cuerdas. Foto: X: @TJCoachMark

TAIPEI, Taiwán (AP).- El escalador estadunidense Alex Honnold ascendió el domingo al rascacielos Taipei 101 sin cuerdas ni equipo de protección.

La multitud, a pie de calle, estalló en vítores cuando llegó a la cima de la torre de 508 metros unos 90 minutos después de su salida. Vestido con una camiseta roja de manga corta, agitaba los brazos por encima de la cabeza.

Honnold, conocido por su ascenso sin cuerdas a El Capitán del Parque Nacional de Yosemite, trepó por una esquina del Taipei 101 usando pequeños afloramientos en forma de L como puntos de apoyo. Periódicamente, tuvo que maniobrar y trepar por los laterales de grandes estructuras ornamentales que sobresalen de la torre, impulsándose con las manos desnudas.

El edificio tiene 101 plantas, y la parte más difícil son los 64 pisos de la sección central, las "cajas de bambú" que le dan su aspecto característico. Dividido en ocho, cada segmento tiene ocho pisos de escalada empinada y en voladizo, seguidos de balcones, donde descansaba brevemente mientras ascendía.

La ascensión en solitario libre de Honnold al emblemático edificio de la capital de Taiwán se transmitió en vivo por Netflix con 10 segundos de retraso. El ascenso, programado originalmente para el sábado, se retrasó 24 horas debido a la lluvia.

ALEX HONNOLD AFTER COMPLETING HIS FREE SOLO OF TAIPEI 101: "Sick."



The 101 story climb took 1 hour and 35 minutes #SkyscraperLIVE pic.twitter.com/TIzeRqiUcM — Netflix (@netflix) January 25, 2026

La escalada generó tanto entusiasmo como preocupación por las implicaciones éticas de intentar una aventura de tan alto riesgo en una transmisión en vivo.

Honnold no es el primer escalador en ascender al rascacielos, pero sí el primero en hacerlo sin cuerda. El escalador francés Alain Robert escaló el edificio el día de Navidad de 2004, durante la gran inauguración del que entonces era el edificio más alto del mundo.