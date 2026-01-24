FMF investiga a la futbolista Sofía Álvarez Tostado como parte de una red de amaño de partidos. Foto: X: @BJKKadinfutbol

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Federación Mexicana de Futbol (FMF) tiene bajo investigación a la futbolista Sofía Álvarez Tostado, derivado de una serie de denuncias que la señalan como parte de una red de amaño de partidos en el balompié mexicano, en particular en la Liga Premier MX, equivalente a la tercera división.

A través de un oficio girado a José del Carmen Vázquez, presidente de la Liga, y dado a conocer por la plataforma Adictos a la Premier MX, se informa a los equipos del circuito que la jugadora mexicana, quien militara con el club Querétaro Femenil, presuntamente ha tenido contacto con diversas personas involucradas en el futbol profesional con el fin de ofrecer un beneficio económico a cambio de influir en el desarrollo de los partidos.

“En ese sentido, solicitamos su colaboración para notificar esta información a todos los clubes con el fin de advertir a los jugadores, miembros de los cuerpos técnicos y directivos, y estén alertas para detectar cualquier conducta contraria a los reglamentos”, se lee en el documento fechado el 15 de enero de 2026.

Asimismo, reiteramos la importancia y obligación que tienen tanto los clubes como los jugadores de denunciar cualquier tipo de acercamiento y/o posible amaño o manipulación de partidos, esto con la finalidad de, en conjunto, acabar con este tipo de prácticas y proteger a aquellos que velan por la integridad del futbol, así como evitar futuras sanciones”, agrega el texto.

Tras su paso por la Liga MX Femenil en 2022, la futbolista de 25 años de edad y que ha dado de baja sus cuentas de redes sociales, emigró al futbol europeo, donde militó en el circuito español y turco, jugando para el Valencia CF y el Besiktas, antes de mudarse a Grecia, donde se coronó en abril de 2025 con el AEK de Atenas.

En este contexto, previo al inicio de la Jornada 16 de la competición, la Liga Premier MX dio a conocer la suspensión del partido entre Héroes de Zaci FC y Cañoneros FC, programado para este fin de semana, esto, como parte de las investigaciones que se desarrollan para detectar dichas prácticas.

“Derivado de hechos ocurridos posteriores a nuestro más reciente encuentro oficial, se detectó la posible participación de un grupo reducidos de jugadores, no mayor a cinco, en una situación irregular que actualmente se encuentra bajo investigación”, señala un comunicado emitido por la directiva del club Héroes de Zaci, con sede en la Ciudad de México.

“Dichos jugadores han manifestado haber sido amenazados y extorsionados por terceros ajenos al club y a la Liga Premier, presuntamente vinculados con actividades delictivas relacionadas con apuestas ilegales, quienes mediante intimidaciones directas contra su integridad y la de sus familias buscaron obtener un beneficio económico”, añade el anuncio.

Asimismo, el club detalló que dichos futbolistas se encuentran separados provisionalmente del equipo como medida preventiva, mientras concluye la investigación.