La NBA pospone partido Timberwolves-Warriors en Minneapolis tras tiroteo fatal de un agente federal

MINNEAPOLIS (AP).- El partido de la NBA entre los Minnesota Timberwolves y los Golden State Warriors fue pospuesto el sábado por la tarde luego de otro tiroteo fatal por parte de un oficial federal en Minneapolis.

El partido se reprogramó para el domingo por la tarde. Los Timberwolves y los Warriors también jugarán el lunes por la noche.

La liga anunció que la decisión se tomó para "priorizar la seguridad de la comunidad de Minneapolis" tras la muerte de Alex Pretti, de 37 años, en un enfrentamiento con agentes en una calle de un distrito comercial a menos de tres kilómetros del Target Center, el estadio del centro donde juegan los Timberwolves. Ante la creciente multitud de manifestantes alrededor del lugar del tiroteo el sábado, la Guardia Nacional de Minnesota estaba ayudando a la policía local a mantener la paz.

Los Minnesota Twins estaban celebrando su festival anual de invierno para fanáticos en Target Field, al otro lado de la calle del Target Center, y finalizaron el evento una hora antes para la "partida acelerada" de todos los invitados.

Miles de personas marcharon por el centro de la ciudad el viernes con la temperatura del aire muy por debajo de cero en protesta por la presencia y las tácticas de la fuerza federal que aumentó a alrededor de 3.000 oficiales en el área de Twin Cities este mes como parte de la ofensiva migratoria de la administración Trump.

Hace dos semanas, Renee Good, de 37 años, recibió un disparo mortal en su coche mientras se alejaba de un grupo de agentes tras un enfrentamiento. Los Timberwolves guardaron un minuto de silencio en su memoria antes del partido de la noche siguiente.