Barcelona golea 3-0 al Ovideo y recupera el liderato de la liga española. Foto: AP/Joan Monfort

MADRID (AP).- Lamine Yamal anotó con una volea acrobática y el Barcelona venció 3-0 al último clasificado Oviedo para recuperar el liderato de la liga española.

Dani Olmo y Raphinha también marcaron en la segunda mitad, ambos jugadores aprovechando errores defensivos de la zaga oviedista.

Yamal anotó su gol en el minuto 73 con una chilena desde cerca del punto penalti. Yamal conectó con el centro de Olmo y envió el balón rápidamente al segundo palo con la zurda.

Fue el primer gol liguero del año para el Yamal, y el octavo en La Liga esta temporada.

Recibió una fuerte ovación de la afición local al ser sustituido en el minuto 79.

La victoria colocó al Barcelona un punto por delante del Real Madrid, que ganó 2-0 al Villarreal el sábado.

"No jugamos nuestro mejor partido en la primera mitad, pero encontramos nuestro camino en la segunda y pudimos marcar los goles", dijo Raphinha.

El partido del domingo terminó bajo una granizada en Barcelona.

Olmo abrió el marcador con un disparo raso en el 52 después de que la defensa oviedista no consiguiera despejar con precisión un balón dentro del área.

Raphinha amplió la ventaja cinco minutos después, cuando el defensa del Oviedo, David Costas, intentó pasar el balón al portero Aarón Escandell, pero se quedó corto. Raphinha intervino para interceptar el pase y lo elevó por encima de Escandell.

El Barcelona había perdido 2-1 ante la Real Sociedad en su anterior partido de liga, un resultado que había puesto fin a su racha de 11 victorias consecutivas entre todas las competiciones.

El Oviedo, último clasificado, lleva 14 partidos consecutivos sin ganar en todas las competiciones. Su última victoria fue un 2-1 contra el Valencia en septiembre.