Donovan Carrillo finaliza en el lugar 15 en el Campeonato de los Cuatro Continentes (Video)

El mexicano Donovan Carrillo finalizó en la decimoquinta posición del Campeonato de los Cuatro Continentes 2026. Foto: @conadeoficial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El mexicano Donovan Carrillo finalizó en la decimoquinta posición del Campeonato de los Cuatro Continentes 2026, uno de los encuentros estelares dentro del calendario del patinaje artístico de cada año y que en esta ocasión sirve de preámbulo rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno.

El patinador jalisciense de 26 años de edad obtuvo este domingo una puntuación de 139.05 unidades en su rutina libre, que sumadas a las 74.00 conseguidas en su ejecución del programa corto del sábado, totalizaron 213.05 puntos para cerrar su participación en el certamen realizado en Beijing, China, que convoca a los mejores exponentes no europeos de esta disciplina.

Carrillo Suazo completó su participación al ritmo de “My Way”, “Jailhouse Rock” y “A little Less Conversation” de Elvis Presley, así como “Trouble” de Austin Butler, en la que dejó cuatro penalizaciones, incluida una caída al intentar un triple axel para acumular 67.02 en elementos técnicos, 73.03 en componentes y una deducción de un punto.

A menos de dos semanas de la inauguración de Milano-Cortina 2026 y a tan sólo 16 días de que Carrillo inicie su participación en la justa invernal, el mexicano se apuntó la mejor calificación de la temporada en el programa libre a pesar de los fallos, pero todavía lejos de los 152.48 puntos obtenidos el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico 2024 celebrado en Montreal, Canadá, y que a la fecha representan su marca personal.

En la rutina corta, se quedó a más de 10 puntos de diferencia respecto a su mejor registro de la temporada e histórico (84.97), logrado en el Torneo Clasificatorio a Milano-Cortina, realizado en septiembre de 2025 también en la capital china, y en donde el mexicano alcanzó su pase a sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno.

“Hoy es un muy buen día para aprender. Honestamente sentí que esta competencia me ayudó mucho con retroalimentación antes de los Juegos Olímpicos. Estoy agradecido por haber competido aquí y también por todo el apoyo que recibo del público chino”, comentó Carrillo al portal Golden Skate tras finalizar su participación.

“Mis expectativas para los Olímpicos es tener una rutina limpia, dar lo mejor y hacer que la gente de México se sienta muy orgullosa de mi patinaje”, agregó.

El oro fue para el japonés Kao Miura con 273.73 puntos, casi en empate con el surcoreano Junhwan Cha, quien se colgó la plata con 273.62, mientras que el también nipón Sota Yamamoto finalizó en el tercer sitio, con 270.07.

El zapopano se presentará en Milano-Cortina 2026 el 10 de febrero con la ejecución del programa corto, a la espera de avanzar a la final, programada tres días después, con el objetivo de mejorar el lugar 22 obtenido hace cuatro años en Beijing 2022.