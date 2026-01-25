Los Patriots sellaron su boleto al Super Bowl tras vencer 10-7 a los Broncos

DENVER (AP).- Drake Maye corrió para 68 yardas y lanzó para 86 en condiciones de nieve y lodo y anotó el único touchdown de Nueva Inglaterra en una jugada de 6 yardas, impulsando a los Patriots a su decimoprimer Super Bowl con una victoria de 10-7 sobre los Broncos de Denver este domingo.

Christian González interceptó a Jarrett Stidham, quien inició en lugar del lesionado Bo Nix, en la 36 de Nueva Inglaterra con 2:11 restantes y los Patriots (17-3) aseguraron su primera victoria en playoffs en Denver cuando Maye corrió por 7 yardas en tercera y 5 desde su 41.

En la primera temporada de Mike Vrabel como entrenador, Nueva Inglaterra se convirtió en el tercer equipo en la era del Super Bowl en ganar un campeonato de conferencia con 10 puntos o menos. Buffalo venció a Denver 10-7 en la final de la AFC de 1991, y Los Ángeles venció a Tampa Bay 9-0 en la final de la NFC de 1979.

“Estoy orgullosa de este equipo”, dijo Maye. “No tengo muchas palabras. Estoy agradecida por este equipo. Los quiero a todos y cada uno de ellos. Se necesitaron todos”.

Los Broncos (15-4) terminaron a un paso de cumplir la predicción de pretemporada de Sean Payton de un viaje al Super Bowl 60.

Ambos pateadores fallaron dos goles de campo en las frías condiciones: Wil Lutz de Denver y Andy Borregales de Nueva Inglaterra fallaron en intentos largos justo antes de que llegara la nieve en el entretiempo.

Los Patriots perdían 7-0, pero lograron una parada clave en cuarta oportunidad cerca de su propia zona de anotación para impulsar la remontada. Su victoria fue la número 40 en los playoffs, rompiendo el empate con los San Francisco 49ers por la mayor cantidad en la historia de la NFL.

Al inicio del partido hacía sol y la temperatura era de 26 grados, pero en el entretiempo empezaron a caer copos de nieve y los equipos de mantenimiento tuvieron que usar máquinas quitanieves para marcar los hashmarks y las líneas de yardas en el último cuarto, cuando la temperatura era de 16 grados.

“¡Qué ambiente!”, dijo Maye. “Una batalla contra los elementos. Me encanta este equipo. ¿Y la defensa? Me encantan todos y cada uno de ellos”.

Después de ganar solo 72 yardas en la primera mitad, los Patriots abrieron la segunda mitad en medio de una nevada con una serie de 16 jugadas y 64 yardas que consumió 9 1/2 minutos y terminó con un gol de campo de 23 yardas de Borregales que le dio a Nueva Inglaterra su primera ventaja por 10-7.

Los Patriots solo lograron cuatro primeros downs y 72 yardas en la primera mitad, despejando cinco veces y fallando un gol de campo. Pero aprovecharon la ventaja de un campo corto cuando la defensa de Nueva Inglaterra le dio un pase a Maye en la yarda 12 de Denver con una pérdida de balón, y Maye lo atrapó desde 6 yardas para empatar el marcador a 7 al medio tiempo.

En reemplazo del lesionado Nix (cirugía de tobillo), el primer pase completo de Stidham desde el final de la temporada regular de 2023 fue un pase de 52 yardas a Marvin Mims Jr. a la yarda 7 de Nueva Inglaterra que preparó la recepción de touchdown de 6 yardas de Courtland Sutton que inició el marcador.

Los Broncos llegaron a la 14 de Nueva Inglaterra a principios del segundo cuarto, pero Payton decidió intentarlo, y el pase de Stidham a RJ Harvey fue incompleto en cuarta y 1.

En lugar de avanzar dos dígitos, los Broncos se aferraron a una ventaja de 7-0, y Elijah Ponder recuperó el pase hacia atrás de Stidham en la yarda 12 de Denver, preparando el touchdown del empate dos jugadas más tarde.

Stidham, seleccionado por los Patriots en 2019, jugó como titular por primera vez desde el final de la temporada regular de 2023. Los Broncos fueron el único equipo de la liga que no le dio a su quarterback suplente ningún snap ni entrega de balón en las últimas dos temporadas.

Nix, quien tuvo 11 series ofensivas ganadoras en sus dos primeras temporadas en la NFL, se lesionó en la última serie ofensiva de Denver en tiempo extra contra Buffalo la semana pasada. Pero no salió del partido y la gravedad de su lesión —una fractura de tobillo derecho— no se supo hasta que se hizo una radiografía tras la victoria por 33-30.