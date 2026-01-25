México vence 1-0 a Bolivia en partido amistoso con gol de Germán Berterame (Video)

SANTA CRUZ DE LA SIERRA, Bolivia (AP).- Germán Berterame aprovechó una falla para convertir el gol con el que México venció el domingo 1-0 a domicilio a Bolivia, en el segundo de los juegos de preparación del Tri con miras al Mundial, en el que perdió a Israel Reyes por lesión.

Berterame anotó el único gol del encuentro a los 68 minutos, gracias al deficiente despeje del arquero Carlos Lampe a un centro al área, el cual dejó a merced del delantero naturalizado mexicano para mandarlo al fondo de las redes con una media vuelta.

Aquí está el GOL con el que nos adelantamos en el marcador.



Fue la segunda victoria tricolor en el año, luego del 1-0 del jueves ante Panamá, quedó empañada cuando el zaguero Israel Reyes pidió su cambio, luego de sufrir un fuerte golpe en un costado que hizo que saliera del campo sobre un carrito de asistencia.

Hasta antes del tanto de Berterame, quien se unió hace unos días al Inter de Miami de Lionel Messi en la MLS, el conjunto boliviano había dominado y tuvo la oportunidad de romper el cero con un disparo de Carlos Melgar desde el balcón del área, que dio en la base del poste en los primeros minutos del complemento.

Los anfitriones afrontaron los minutos finales con 10 elementos por la expulsión de Robson Matheus, luego de hacer una dura entrada sobre Berterame que le valió la tarjeta roja directa.

El árbitro colombiano Carlos Betancourt también expulsó segundos después a Rafael Márquez, auxiliar técnico mexicano, por sus reclamos a la entrada de Matheus.

Berterame, argentino de nacimiento, celebró su segundo tanto en su octavo encuentro como delantero de la Selección Mexicana tras completar su proceso de naturalización.

Con este resultado, México expandió su paso perfecto en partidos amistosos contra Bolivia con su décima victoria. Mientras que, en los enfrentamientos en todas las competencias y amistosos, el Tri celebró su 11ra victoria, a cambio de una derrota y un par de empates en 14 enfrentamientos.

El seleccionador mexicano Javier Aguirre presentó un equipo titular con nueve cambios con relación al que presentó el jueves en Panamá. El Vasco aprovechó estos encuentros de preparación para conocer más jugadores de la Liga MX, antes de conformar la lista definitiva con la que afrontará el Mundial a mediados de año como uno de los anfitriones junto con Estados Unidos y Canadá.

En el caso de Bolivia, se jugará su clasificación en un repechaje en marzo.