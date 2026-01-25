Mike McCarthy será nuevo entrenador de los Steelers

El exentrenador de los Green Bay Packers, Mike McCarthy, saluda durante el entretiempo de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Detroit Lions, el domingo 7 de septiembre de 2025, en Green Bay, Wisconsin. . Foto: AP/Matt Ludtke

PITTSBURGH (AP).- Mike McCarthy regresa a casa. Los Pittsburgh Steelers anunciaron el sábado que el club llegó a un acuerdo verbal con McCarthy para reemplazar a Mike Tomlin como entrenador en jefe.

McCarthy creció en el vecindario de Greenfield, a solo un par de millas de las instalaciones de práctica del equipo en el lado sur de la ciudad.

McCarthy, de 62 años, tiene un récord de 185-123-2 (playoffs incluidos) en 18 temporadas, 13 con Green Bay (que venció a los Steelers en el Super Bowl después de la temporada 2010) y cinco con Dallas.

Su contratación es apenas la cuarta por parte de los Steelers desde 1969 y un marcado cambio respecto de sus predecesores, Tomlin y los miembros del Salón de la Fama Chuck Noll y Bill Cowher.

Los tres eran asistentes/coordinadores prácticamente desconocidos. McCarthy no es precisamente eso.

McCarthy reemplazaría a Tomlin, quien renunció a principios de mes tras su decimonovena temporada, que terminó con su séptima derrota consecutiva en playoffs, esta vez en casa contra los Houston Texans. La sorpresiva salida de Tomlin se produjo cuando tenía contrato hasta 2026 con una opción del club para 2027.

Los Steelers adoptaron un enfoque metódico, entrevistando a casi una docena de candidatos que abarcaban un amplio espectro de experiencia, desde el coordinador defensivo de los Minnesota Vikings, Brian Flores (quien pasó 2022 como asistente defensivo en el personal de Tomlin) hasta el coordinador defensivo de los Chargers, Jesse Minter, quien fue contratado por los Baltimore Ravens el jueves para reemplazar a John Harbaugh.

Al final se decidieron por McCarthy, que se hace cargo de un equipo que ha estado atrapado en una especie de purgatorio durante casi una década.

Las casi dos décadas de Tomlin en la liga incluyeron 193 victorias en temporada regular —empatando con Noll como el máximo en la historia de la franquicia— y el sexto Super Bowl del equipo. Quizás lo más notable es que Pittsburgh no tuvo una temporada perdedora con Tomlin fuera de la cancha.

Sin embargo, esa sorprendente consistencia no siempre se tradujo en éxito en la postemporada. Pittsburgh ha ganado uno y se ha ido en cada una de sus últimas seis participaciones en los playoffs, todas con derrotas por dobles dígitos.

En cierto modo, los Steelers han sido víctimas de su propio éxito. Con frecuencia han reclutado jugadores entre los 11 y los 20 puestos, lo cual no es precisamente una posición privilegiada para encontrar un mariscal de campo franquicia. No ayudó que decidieran no reclutar al sustituto de Ben Roethlisberger en sus últimas temporadas, y luego fallaran gravemente con Kenny Pickett, quien fracasó en menos de dos años tras ser seleccionado en la primera ronda del draft de 2022.

Esto ha provocado una rotación de jugadores en la posición más importante del campo. Si Aaron Rodgers, quien será agente libre en marzo, no regresa para su 22.ª temporada, los Steelers tendrán su sexto mariscal de campo diferente en la Semana 1 en seis años. Sin embargo, la llegada de McCarthy aparentemente abriría la puerta para el regreso de Rodgers, de 42 años.

Rodgers declaró a principios de este mes que cree que tendría al menos un par de opciones si decidiera volver a correr, y su larga colaboración con McCarthy en Green Bay incluyó una victoria en el Super Bowl sobre Tomlin y los Steelers. Pittsburgh tendrá la selección número 21 cuando un draft que parece escaso en opciones de calidad para el puesto de mariscal de campo llegue a la Ciudad del Acero a finales de abril.

Hay una posibilidad muy real de que los Steelers, que actualmente solo tienen al veterano suplente Mason Rudolph y a la selección de sexta ronda de 2025 Will Howard bajo contrato para la próxima temporada, pateen la pelota hacia adelante nuevamente y aborden un puñado de otras posiciones de necesidad en el draft, a saber, receptor abierto y esquinero.

De todos modos, el presidente Art Rooney II descartó la idea de reconstruir los Steelers.

"No me gusta mucho esa palabra", dijo Rooney al día siguiente de la renuncia de Tomlin. "Intentaremos competir desde el primer día si podemos".

La posible llegada de McCarthy indicaría que ese sigue siendo el plan.

Su contratación también le daría a McCarthy la oportunidad de pulir un currículum que se estancó un poco después de guiar a los Packers desde un puesto de comodín al quinto Super Bowl de la franquicia en 2010.

McCarthy tiene un récord de solo 6-9 en los playoffs desde que cayó el confeti en el AT&T Stadium. Eso incluye un récord de 1-2 con los Cowboys, donde registró tres temporadas consecutivas de 12 victorias entre 2021 y 2023 antes de ser despedido después de que Dallas cayera a un récord de 7-10 en 2024, debido en gran parte a una lesión del mariscal de campo Dak Prescott que lo limitó a solo ocho partidos.

Lo único que McCarthy —quien al principio de su carrera fue asistente de posgrado en la Universidad de Pittsburgh (que ahora comparte un edificio con los Steelers)— ha hecho consistentemente es armar ofensivas que puedan mover el balón.

Los equipos entrenados por McCarthy han terminado entre los 10 primeros en yardas en 12 de sus 18 temporadas, aunque sus primeros años tanto en Green Bay en 2006 como en Dallas en 2020 fueron lentos.

Los Steelers llevan cinco años en un período de transición ofensiva. Esta transición podría pronto trasladarse a una defensa costosa y envejecida que cuenta con potenciales miembros del Salón de la Fama en todos los niveles (el tackle defensivo Cam Heyward, el linebacker TJ Watt y el back defensivo Jalen Ramsey), todos ellos de treinta y tantos años.

McCarthy sería la primera contratación de los Steelers con experiencia previa como entrenador en jefe de la NFL desde Mike Nixon en 1965. Nixon solo duró una temporada en Pittsburgh y fue despedido tras un récord de 2-12. Nixon fue reemplazado por Bill Austin, quien estuvo tres años antes de que Pittsburgh contratara a Noll, una decisión que transformó a la franquicia de ser un hazmerreír a uno de los equipos más exitosos y estables de la liga.

Noll y sus cuatro Super Bowls establecieron un estándar de excelencia que Cowher y Tomlin mantuvieron a su manera única.

Sin embargo, ese nivel había decaído últimamente. El mandato de McCarthy devolverá algo de brillo a un equipo que no ha ganado un partido de playoffs desde los últimos días de la administración de Barack Obama.

También será una especie de prueba para el chico de su ciudad natal que tuvo éxito, y que ahora tendrá que descubrir si realmente puede regresar a casa.