Blatter, expresidente de la FIFA, apoya advertencia sobre el Mundial: ¡Manténganse alejados de EU!

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Joseph Blatter, quien fungió como presidente de la FIFA de 1998 a 2015, apoyó y citó lo dicho por Mark Pieth, experto en anticorrupción y profesor de derecho que presidió el Comité Independiente de Gobernanza encargado de supervisar el proceso de reforma de la FIFA entre 2013 y 2016.

En entrevista con el periódico suizo Der Bund, Pieth afirmó que la agresión internacional del presidente Donald Trump y las violaciones cometidas en Estados Unidos hacían demasiado arriesgado para los aficionados viajar desde el extranjero.

"Si consideramos todo lo que hemos discutido, solo hay un consejo para los aficionados: ¡Manténganse alejados de Estados Unidos!", señaló Pieth.

"De todos modos, lo verán mejor en televisión. Y al llegar, los aficionados deben saber que, si no complacen a las autoridades, los enviarán directamente al siguiente vuelo de regreso. Si tienen suerte".

En X (antes Twitter), Blatter citó con aprobación a Pieth y agregó: "Creo que Mark Pieth tiene razón al cuestionar esta Copa Mundial".

"For the fans, there's only one piece of advice: stay away from the USA!” I think Mark Pieth is right to question this World Cup. #MarkPieth #GianniInfantino #DonaldTrump #FIFAWorldCup2026 #USA — Joseph S Blatter (@SeppBlatter) January 26, 2026

Los señalamientos de Pieth llegan después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó contra Renee Nicole Good en su vehículo en un barrio residencial de Minneapolis el pasado miércoles 7 de enero. También, recientemente, un agente abatió a disparos a un manifestante durante una protesta por el asesinato de Good.