Charros de Jalisco barre y repite como campeón de la Liga Mexicana del Pacífico. Foto: X: @charrosbeisbol

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los Charros de Jalisco repitieron como campeones de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), luego de vencer 8-6 a los Tomateros de Culiacán en el cuarto juego de la Serie Final del circuito invernal, en partido disputado en el Estadio Panamericano de Zapopan.?

El triunfo por barrida representa el cuarto título para la franquicia y el segundo en forma consecutiva, mientras que, en apenas 12 años como mánager, Benjamín Gil llegó a seis anillos de campeón, a uno de igualar el máximo histórico en poder del sonorense Francisco “Paquín” Estrada en calidad de timonel de un equipo.?

Con un cuadrangular de tres carreras, el jardinero Julián Ornelas se convirtió en la pieza clave del ataque de los Charros de Jalisco para ganar el encuentro decisivo y el campeonato, méritos que contribuyeron a que fuera designado el Jugador Más Valioso de la Serie Final, en la que el tijuanense bateó para .550 con seis carreras producidas.?

En un hecho inédito, tanto Charros de Jalisco como Tomateros de Culiacán representarán a México en la Serie del Caribe 2026, mientras que el Estadio Panamericano será la sede del torneo tras la exclusión de Venezuela como país anfitrión del certamen y participante, además de la ausencia de Cuba, con lo que el Clásico Caribeño se complementará con los equipos campeones de Puerto Rico, República Dominicana y Panamá.

Proceso publicó que, desde finales de 2024, Charros de Jalisco ha operado de manera ilegal el uso de las instalaciones del Estadio Panamericano al no contar con un convenio de colaboración con el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (Code Jalisco), organismo que tiene el comodato del inmueble propiedad del ayuntamiento de Zapopan, esto, a pesar de un decreto del congreso estatal a favor de la empresa propiedad del equipo, mismo que no se ha completado legalmente.?

En este contexto de ilegalidad, el Estadio Panamericano fue designado sede de la Serie del Caribe 2026 con el respaldo de la administración del estado encabezada por el gobernador Pablo Lemus.