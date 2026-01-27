EU envía unidad del ICE a los Juegos Olímpicos de Invierno; asegura que es por seguridad. Foto: AP/Andrew Medichini

MILÁN (AP).- La noticia de que una unidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos formaría parte del equipo de seguridad de la delegación estadunidense durante los próximos Juegos de Invierno generó preocupación y confusión en Italia, donde la gente expresó indignación por la inclusión de una agencia que ha dominado los titulares por liderar la ofensiva migratoria del gobierno de Trump.

Investigaciones de Seguridad Nacional, una unidad del ICE especializada en delitos transfronterizos, envía frecuentemente a sus agentes a eventos internacionales como los Juegos Olímpicos para apoyar la seguridad. Los agentes de HSI son independientes de la rama del ICE que lidera la ofensiva migratoria conocida como Operaciones de Detención y Deportación, y no había indicios de que se enviaran agentes de ERO a Italia.

Sin embargo, esa distinción no quedó inmediatamente clara para los medios locales el martes por la mañana.

Italia reacciona al despliegue de seguridad de Estados Unidos

La reacción de algunos en Italia refleja no sólo un empeoramiento de la percepción en el exterior sobre las tácticas de la administración en materia de inmigración, sino que también subraya una ruptura más amplia entre Estados Unidos bajo el presidente Donald Trump y sus aliados internacionales.

Durante el fin de semana surgieron informes vagos sobre el despliegue del ICE, lo que dio lugar a una serie de peticiones en línea para reunir el apoyo de quienes se oponen a la presencia del ICE en los Juegos. Estas peticiones siguieron a un reportaje de la RAI emitido el domingo que mostraba a un equipo de noticias italiano siendo amenazado en Minneapolis por agentes del ICE. La represión migratoria de Trump se ha intensificado en las últimas semanas en Minneapolis, lo que ha provocado la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales de inmigración.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, dijo que ICE no sería bienvenido en su ciudad, que albergará la ceremonia de apertura el 6 de febrero a la que asistirá el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, así como la mayoría de los deportes sobre hielo.

“Esta es una milicia que mata, una milicia que entra en las casas de la gente, firmando sus propios permisos. Está claro que no son bienvenidos en Milán, sin duda alguna”, declaró Sala a RTL Radio 102.

Desglose de las unidades ICE

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se divide en varias ramas. Las Operaciones de Control y Deportación (EDO) son la parte de la agencia encargada de monitorear, arrestar y deportar a los extranjeros que ya no tienen derecho a residir en Estados Unidos. Son los oficiales más directamente encargados de ejecutar la agenda de deportaciones masivas de Trump.

Otra rama del ICE es la División de Investigaciones de Seguridad Nacional. Los agentes de HSI investigan cualquier asunto con vínculos transfronterizos, desde el tráfico de personas hasta el tráfico de fentanilo y el contrabando de objetos culturales. Los agentes de HSI están destacados en embajadas de todo el mundo para facilitar sus investigaciones y establecer relaciones con las autoridades locales en esos países.

Los agentes del ICE desplegados en Italia para los Juegos tendrán un papel diferente al que se observa en las medidas represivas contra la inmigración en Estados Unidos, han subrayado los funcionarios.

“Obviamente, ICE no lleva a cabo operaciones de control de inmigración en países extranjeros”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado el martes.

En los Juegos Olímpicos, el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE apoya al Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EE. UU. y al país anfitrión para investigar y mitigar los riesgos de las organizaciones criminales transnacionales. Todas las operaciones de seguridad permanecen bajo la autoridad italiana.

Un funcionario estadunidense, que declaró bajo condición de anonimato para hablar sobre las medidas de seguridad, afirmó que el público en general probablemente ni siquiera vería ni se percataría de la presencia de los agentes del HSI sobre el terreno durante los Juegos Olímpicos. El funcionario añadió que los agentes del HSI trabajarían entre bastidores, principalmente en oficinas o en el consulado estadounidense en Milán, como lo han hecho en eventos internacionales anteriores.

Durante años, HSI se distanció de todo lo relacionado con las deportaciones o la aplicación de las leyes migratorias. En un momento dado, se distinguieron por su imagen corporativa y sus direcciones de correo electrónico, ya que los agentes que trabajaban en zonas del país con una fuerte oposición política a la aplicación de las leyes migratorias no recibían respuesta a sus correos electrónicos porque tenían una dirección de ICE.gov.

Sin embargo, bajo la administración Trump, los agentes de HSI han estado trabajando más estrechamente con la otra rama del ICE —los oficiales de deportación— para centrarse más en los asuntos migratorios. Han estado realizando operativos con oficiales de deportación y centrándose más en los casos de fraude migratorio.

La reacción subraya los tensos vínculos

El Comité Olímpico Internacional indicó en un comunicado que la seguridad “es responsabilidad de las autoridades del país anfitrión, que trabajan en estrecha colaboración con las delegaciones participantes”.

La reacción en Italia pone de relieve las relaciones cada vez más tensas entre Trump y los aliados tradicionales de Estados Unidos en Europa, que se han visto puestas a prueba durante el segundo mandato del presidente por sus amenazas de apoderarse de Groenlandia.

El ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, declaró a la prensa el martes que los agentes del ICE desplegados para los Juegos no serán "los que portan ametralladoras y se cubren el rostro. Serán funcionarios del departamento antiterrorista".

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, se reunió en su despacho con el embajador estadounidense, Tilman Fertitta, a última hora de la mañana para una conversación que se calificó de cordial. El ministro del Interior es el principal responsable de las fuerzas del orden en Italia, encargado de la seguridad de los Juegos, que se coordina con los prefectos regionales.

Cuando se le preguntó sobre el posible despliegue durante el fin de semana, se encogió de hombros con tono diplomático: "No veo cuál sería el problema", dijo según lo citó la agencia de noticias ANSA.

El alcalde de Cortina, Gianluca Lorenzi, dijo a Associated Press que las administraciones municipales delegan en la prefectura y las fuerzas del orden italianas los asuntos de seguridad de la delegación, que asume están en línea con las directrices italianas.