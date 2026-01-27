Falta de patrocinios, nuevo revés para el Fan Fest del Mundial en Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La falta de patrocinios para el Fan Fest de Monterrey en el Parque Fundidora es el nuevo revés que enfrenta el Comité Organizador local a menos de cinco meses de que inicie el Mundial de futbol en Estados Unidos, México y Canadá.

Lo que prometía ser, en palabras del propio gobernador de Nuevo León, Samuel García, como el Fan Fest más grande en la historia al recibir 120 mil personas en cada sesión durante 40 días, ahora luce inviable ante el desinterés que provocó la asignación de partidos tras el sorteo y que dejó a la sede de Monterrey sin un partido con una selección cabeza de serie en la fase de grupos.

De acuerdo con fuentes citadas por el periódico El Norte, existe preocupación al seno del Comité Organizador al no contar con los apoyos esperados por la vía de patrocinadores, los cuales dejaron de ver al Fan Fest como una opción atractiva de inversión al evaluar el costo-beneficio de participar.

Además, según el reporte periodístico, todavía no se ha firmado el convenio de colaboración con la dirección del propio Parque Fundidora, la cual también estaría considerando darle paso a otros compromisos más rentables si fuera el caso.

Dicha situación deja al gobierno de Nuevo León, que ya había dado un paso atrás en cuanto al número de días con el Fan Fest en Monterrey, ante la encrucijada de no comprometer más recursos públicos en un proyecto que no será sostenible bajo la realidad actual.

Después del sorteo de grupos del Mundial el pasado 5 de diciembre, el Estadio Monterrey lucía con la posibilidad de recibir al menos un partido de la selección de Países Bajos durante la primera ronda del torneo, lo que lucía como el máximo atractivo para la sede.

Sin embargo, en la designación de partidos de un día después por parte de la FIFA, la Sultana del Norte se quedó con los encuentros de Túnez ante un rival del repechaje europeo (Polonia, Albania, Ucrania o Suecia) y Japón, además del enfrentamiento entre Sudáfrica y República de Corea en la primera ronda, dejando como duelo más atractivo un posible cruce entre neerlandeses y Brasil en dieciseisavos de final el 29 de junio, partido con el que concluiría la actividad del Mundial en Monterrey.