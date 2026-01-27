Presentan el torneo “Mundial Mujeres LIBRES” para que niñas y adolescentes vivan el futbol

La Selección Mexicana femenil de futbol perdió 2-0 contra Canadá en la Pinatar Cup. Foto: X: @Miseleccionfem

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para sumarse a la fiebre mundialista, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, presentó el torneo nacional “Mundial Mujeres LIBRES”, para que niñas, adolescentes y mujeres “vivan el acontecimiento futbolista en sus barrios y comunidades, a través del deporte, la convivencia y la apropiación del espacio público”.

La convocatoria para participar estará disponible a partir del 9 de febrero en la página de internet www.mundial-libres.mujeres.gob.mx.

Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres, explicó el lunes en la conferencia matutina de Palacio Nacional que la competencia incluirá las categorías “Niñas en la Cancha” para niñas y adolescentes, y “Mujeres en la Cancha” para mayores de 18 años.

Foto: Miguel Dimayuga

La participación se va a promover en todos los Centros LIBRE del país, mismos que, hasta octubre pasado, sumaban 678 en todo el país. Se trata de los lugares donde personal de la dependencia da apoyo a mujeres víctimas de violencia de género, entre otros servicios.

Según la exsecretaria general de Morena, el torneo forma parte de la estrategia Mundial Social 2026, que busca llevar la justa mundialista al ámbito comunitario.

Dijo que la convocatoria se lanza “con la convicción de que llegamos todas y de que las mujeres podemos serlo todo”.

El Gobierno de la Ciudad de México invita a participar en el torneo “Mujeres Libres en el Fútbol”, una fiesta de fuerza y trabajo en equipo para mujeres de la Ciudad de México.



uD83DuDCCC Consulta la convocatoria y los requisitos aquí:https://t.co/vk2LOZY6kwhttps://t.co/fnriZLAo6y pic.twitter.com/xKBjX9680i — Secretaría de las Mujeres (@SeMujeresCDMX) January 26, 2026

La funcionaria detalló que ese esfuerzo pretende que el entusiasmo por el Mundial de futbol “trascienda los estadios y se convierta en una herramienta de participación deportiva, convivencia comunitaria y fortalecimiento de redes de apoyo, impulsando de manera sostenida la inclusión de niñas, adolescentes y mujeres en el deporte”.

Por ello, los Centros LIBRE, en coordinación con las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), van a funcionar como los sitios de convocatoria y registro para las participantes en diversos municipios del país.

Hernández Mora añadió que, a la par del torneo, en los Centros LIBRe se harán “talleres de periodismo deportivo, el fomento de las mujeres en el deporte, y una campaña que visibilice que las mujeres podemos serlo todo y que las mujeres también realizan actividades deportivas y participan en el futbol”.