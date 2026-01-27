Reportan evolución en el estado de salud del expiloto alemán Michael Schumacher

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A poco más de 12 años de accidentarse en los alpes franceses, el expiloto alemán Michael Schumacher ha experimentado mejoras en su condición, lo cual incluye dejar de estar postrado en cama y continuar su proceso de recuperación en una silla de ruedas con movilidad asistida.

De acuerdo con reportes del periódico inglés Daily Mail, la salud del siete veces campeón de la Fórmula 1 ha evolucionado lentamente combinando su lugar de residencia tanto en Gland, Suiza, como en Mallorca, España, lugares donde sigue manteniendo sus tratamientos y terapias de la mano de su esposa Corinna.

A pesar del hermetismo con el que la familia ha mantenido el verdadero estado de salud del ídolo del automovilismo, ha trascendido que presenta avances en su estado de salud, aunque sin un pronóstico sobre cuál podría ser su mejor condición posible de acuerdo al daño cerebral producto del accidente.

El 29 de diciembre de 2013, poco tiempo después de haber anunciado su retiro de las pistas, Schumacher cayó mientras esquiaba en la estación de Méribel, Francia, golpeándose la cabeza, lo que le ocasionó lesiones cerebrales graves e irreversibles que lo llevaron a permanecer en estado de coma por un periodo prolongado, antes de iniciar un largo y costoso proceso de recuperación.