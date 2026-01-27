Trump declara que no irá al Super Bowl por Bad Bunny y Green Day: “Soy anti ellos”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mientras el cantante puertorriqueño Bad Bunny y la banda Green Day se preparan para participar en el Super Bowl, el presidente Donald Trump declaró que este año no asistirá a la final de la NFL, e hizo evidente su disgusto por los artistas que participarán en el evento.

“Soy anti ellos”, dijo Trump al diario The New York Post durante una entrevista en el Despacho Oval.

Creo que es una pésima elección. Todo lo que hace es sembrar odio. Terrible”, añadió Trump, quien el año pasado se convirtió en el primer mandatario en funciones en asistir a una final de la NFL.

El próximo domingo 8 de febrero, el cantante latino más famoso de los últimos años se robará los reflectores en el espectáculo del Medio Tiempo del Super Bowl, el evento deportivo más importante del país. Por su parte, la banda de rock Green Day inaugurará el evento con un show antes del partido.

La participación de Bad Bunny en la final de futbol americano sucederá en un contexto marcado por las protestas en distintos estados en contra de las agresivas redadas del Servicio de Control e Inmigración de Aduanas (ICE), que han afectado particularmente a las comunidades hispanas en Estados Unidos.

Bad Bunny, puertorriqueño y, por lo tanto, ciudadano estadunidense, decidió no incluir al país norteamericano en su última gira mundial, realizada el año pasado, y explicó que esto se debía a la política antinmigrantes de Trump.

El artista mencionó que muchos de sus oyentes eran migrantes latinoamericanos y no quería que hubiera redadas en sus conciertos.

“La gente de Estados Unidos podría venir aquí a ver el espectáculo. Los latinos y puertorriqueños de Estados Unidos también podrían viajar aquí, o a cualquier parte del mundo. Pero estaba el problema de que, joder, el ICE podría estar fuera [del concierto]. Y es algo de lo que hablamos y que nos preocupaba mucho”, explicó en una entrevista con GQ.

Al respecto, tanto Kristi Noem secretaria de Seguridad Nacional como Corey Lewandowski, asesor y jefe de campaña de Trump en las elecciones de 2016, han asegurado que en la final de la NFL habrá presencia de agente de ICE y que “ningún lugar es seguro” para quienes viven sin papeles en Estados Unidos.

Bad Bunny también se ha convertido en una voz crítica contra la explotación de Puerto Rico, un territorio estadunidense, considerado por muchos como una colonia, cuyos habitantes han sufrido por fenómenos como la gentrificación, la pobreza y la desigualdad, mientras turistas llegan a disfrutar playas paradisiacas y grandes empresas aprovechan la riqueza natural de la isla.

Asimismo, el líder de la banda musical Green Day, Billie Joe Armstrong, se posicionó recientemente a favor de las protestas de Minnesota, en las que miles de personas se han manifestado en contra de las redadas de ICE y de los abusos cometidos por los agentes.

Durante las protestas en Minneapolis han muerto dos personas a manos de fuerzas de seguridad de Estados Unidos: la madre de dos hijos, Renee Good, por un disparo de agentes de ICE y Alex Pretti, enfermero asesinado durante una de las manifestaciones.

“No soy parte de la agenda republicana. No soy parte de la agenda MAGA”, afirmó Armstrong, sobre el movimiento del presidente, Make America Great Again (Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo). También ha calificado al gobierno de Trump como “fascista” y le ha pedido al público de sus conciertos que luchen contra el régimen.

El Super Bowl se jugará en el estadio de Santa Clara, en California, entre los Patriots de Nueva Inglaterra contra Seattle Seahawks.

Cuando la NFL anunció el 28 de septiembre del 2025 la elección de Bad Bunny como artista para el espectáculo de Medio Tiempo, Trump dijo al canal de noticias conservador Newsmax que no conocía al músico y calificó la elección como "absolutamente ridícula" que la Liga de Futbol Americano lo haya elegido para el show.